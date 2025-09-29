Este es el funcionario de Trump que está detrás de los ataques cerca a Venezuela, en el Caribe

Stephen Miller, subjefe de gabinete para políticas de la Casa Blanca, escucha al presidente Donald Trump mientras firma un memorando presidencial. Foto: EFE - SAMUEL CORUM / POOL

Stephen Miller, subjefe de gabinete de la Casa Blanca, ha desempeñado un papel fundamental en la dirección de los ataques estadounidenses contra presuntos barcos narcotraficantes venezolanos, según fuentes citadas por el medio británico The Guardian. Incluso se dice que, en medio de ello, ha superado el papel de Marco Rubio, secretario de Estado.

Miller ha empoderado el Consejo de Seguridad Nacional (HSC), entidad que él dirige y que se ha encargado de la ofensiva militar en el Caribe, cerca de Venezuela. Allí se custodian los detalles sobre qué barco atacar y cuándo hacerlo. Eso pasó, por ejemplo, con la ofensiva cometida contra la segunda embarcación venezolana, ocurrida el 15 de septiembre.

Si bien la Casa Blanca fue informada acerca de que el Pentágono identificó el barco como un objetivo viable más de cuatro días antes, muchos altos funcionarios solo se enteraron del inminente ataque horas antes de que ocurriera. Aunque el Ejecutivo ha dicho que las ofensivas han sido dirigidas por Trump, Miller ha tenido un papel central en eso.

Eso, de hecho, ahonda la controversia que esos ataques han ocasionado, sobre todo con voces que han indicado que eso podría ser catalogado como un asesinato extrajudicial en aguas internacionales. Aunque la administración republicana ha querido justificar sus acciones con la idea de que el Artículo II la faculta para usar la fuerza militar en defensa propia en enfrentamientos limitados, diciendo que el venezolano Tren de Aragua es una amenaza para Estados Unidos, lo cierto es que no ha aportado pruebas concretas que justifiquen su accionar.

Miller también está detrás de la política migratoria de Trump

A él se le ha atribuido el tono nacionalista y antiinmigración de las alocuciones de Trump, como el discurso inaugural de 2017, así como el diseño de dos de las medidas más polémicas de su primer gobierno: el veto migratorio a países de mayoría musulmana y la separación de familias de migrantes irregulares.

En esta segunda administración, el magnate republicano le dio la potestad de liderar la avalancha de órdenes ejecutivas para poner en marcha su agenda contra la migración, la cual prometió acabar con el flujo de personas y deportar a aquellos que ya estén en suelo estadounidense. Una de esas órdenes, por ejemplo, fue la de eliminar la ciudadanía por nacimiento para los hijos de padres indocumentados o residentes temporales, que ha sido llevada ante los tribunales.

