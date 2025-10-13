Estos son los rostros de la paz de Donald Trump en la Franja de Gaza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso en la Cumbre de Paz de Gaza en Sharm El-Sheikh, Egipto. Foto: EFE - YOAN VALAT / POOL

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La última semana ha sido clave para Oriente Medio. La primera fase de un plan de paz propuesto por Donald Trump fue firmada y ejecutada. Ya se efectuó el intercambio de rehenes de Hamás por prisioneros palestinos. Presentamos los perfiles de los negociadores detrás del pacto que tiene al presidente estadounidense liderando una cumbre de paz con su homólogo egipcio.

Jared Kushner

Yerno y asesor de Trump, enviado especial en las negociaciones. Diseñó el “plan del día después” de Gaza. Tiene intereses empresariales en la región, según el Financial Times, y dirige Affinity Partners, fondo apoyado por Arabia Saudita.

Brett McGurk

Este asesor de Estados Unidos para Oriente Medio está detrás del diseño de estrategias diplomáticas que vinculan la reconstrucción de la Franja con el intercambio de ayudas y la presión política, según la prensa catarí.

Steve Witkoff

Inversor estadounidense con negocios en varios países de Oriente Medio. Socio de Kushner, está vinculado con grupos inmobiliarios de Emiratos y es miembro de World Liberty Financial, firma de criptomonedas en Abu Dabi.

Sheikh Mohamed bin Abulrahman Al Thani

Canciller y primer ministro de Catar, busca posicionar a su país en la región. Doha ya participa en la reconstrucción de Gaza. No se beneficia directamente, pero tiene influencia sobre los contratos que dé la Franja.

Hassan Rashad

Director de la Inteligencia General de Egipto, coordina los esfuerzos de su país con donantes para financiar la reconstrucción de Gaza, que pide que quede bajo control palestino y que empresas egipcias participen.

Ibrahim Kalin

Jefe de inteligencia de Turquía, busca un papel activo en la reconstrucción de Gaza, promoviendo que la administración y la seguridad queden en manos palestinas y no bajo control israelí, según reportes de la prensa del Golfo.

Khalil al-Hayya

Jefe de la delegación negociadora de Hamás, pide que la reconstrucción de la Franja sea parte integral del acuerdo del alto al fuego y que la administración después de la guerra quede en manos de palestinos.

Ron Dermer

Actual ministro de Asuntos Estratégicos de Israel y exembajador en Estados Unidos, fue el principal negociador israelí en la mesa de paz de Egipto. Designado por Benjamin Netanyahu, lideró la segunda fase de las conversaciones con Hamás, centradas en el alto al fuego, la liberación de rehenes y el intercambio de prisioneros. Su papel fue clave en las gestiones diplomáticas con Egipto, Catar y Estados Unidos, según Jerusalem Post.

Ophir Falk

Asesor principal de política exterior del primer ministro Benjamin Netanyahu. Actuó como redactor y coordinador técnico del marco político del acuerdo, ayudando a definir los términos legales y diplomáticos del alto al fuego y del intercambio de rehenes y prisioneros. También fue el enlace directo con los mediadores estadounidenses y egipcios, encargado de garantizar que las exigencias de seguridad israelíes quedaran reflejadas en el texto final del plan para Gaza.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com