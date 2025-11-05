Rusia reafirma su apoyo a Venezuela en medio de la ofensiva de EE. UU. en el Caribe

Vladímir Putin y Nicolás Maduro en un encuentro en el Kremlin. Foto: EFE - PRENSA DEL PALACIO DE MIRAFLORES HANDOUT

Rusia confirmó que se mantiene en contacto constante con Venezuela en medio de las tensiones que se viven en el Caribe con la ofensiva ordenada por el presidente estadounidense, Donald Trump. En paralelo, se supo que el país vecino solicitó ayuda militar a Irán, China y Rusia.

“Mantenemos contactos de trabajo constantes con Venezuela”, declaró Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin, citado por la agencia de noticias TASS, en respuesta a la pregunta de si Moscú está ayudando a Caracas. Ahora bien, el funcionario del gobierno de Vladímir Putin no dio más detalles acerca de esa relación.

Sin embargo, se han conocido otras declaraciones oficiales desde Moscú, sobre todo en muestra de apoyo a Nicolás Maduro, por quien Estados Unidos ofrece una recompensa de USD 50 millones por su captura. Una de ellas se conoció desde el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, que denunció hace algunos días el “uso excesivo de la fuerza militar” por parte de Washington en el mar Caribe. La Cancillería también mencionó que Moscú apoya a Venezuela “en la defensa de su soberanía nacional” y está “dispuesta a responder adecuadamente a las solicitudes de nuestros socios ante las nuevas amenazas”.

Por su parte, el viceministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Riabkov, declaró ante unos periodistas que “desde Venezuela se está haciendo todo lo posible para que no haya narcotráfico en la región” y que “somos solidarios” con el Estado suramericano. Él agregó: “Consideramos que el aumento injustificado de la presencia estadounidense en la parte sur del Caribe, entre otros lugares, crea una situación de gran tensión, y nadie más que el propio Estados Unidos puede ser culpado por ello”.

De hecho, tras el más reciente bombardeo, llevado a cabo en el Pacífico oriental, ya se cuentan más de una quincena de ofensivas letales y más de 60 muertos. Al respecto, Volker Türk, alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, advirtió que “esos ataques, y su creciente costo humano, son inaceptables. Estados Unidos debe ponerles fin y tomar todas las medidas necesarias para evitar las ejecuciones extrajudiciales de personas a bordo de las embarcaciones, independientemente de la conducta delictiva que se les impute”.

Venezuela pide ayuda ante Moscú, Pekín y Teherán

Entre estas tensiones, reportes de prensa indicaron que Maduro está buscando respaldo de Rusia, China e Irán para mejorar sus desgastadas capacidades militares y solicitar asistencia a través de radares defensivos, reparaciones de aeronaves y potencialmente misiles, según documentos internos del Gobierno estadounidense obtenidos por el Washington Post.

Las peticiones a Moscú se realizaron en forma de carta dirigida a Putin, que debía ser entregada durante una visita a la capital rusa por un alto asesor. Según los documentos citados por dicho medio, Maduro también redactó una carta dirigida al presidente chino, Xi Jinping, solicitando una “mayor cooperación militar” entre sus dos países, para así contrarrestar “la escalada entre Estados Unidos y Venezuela”.

En cuanto a Irán, los papeles oficiales dieron cuenta de que el ministro de Transporte venezolano, Ramón Velásquez, coordinó recientemente un envío de equipo militar y drones. De acuerdo con esa información, él le comunicó a un funcionario iraní que Venezuela necesitaba “equipos de detección pasiva”, “inhibidores de GPS” y, “casi con seguridad, drones con un alcance de 1000 km”.

Si bien los lazos políticos y económicos entre Venezuela y Rusia se remontan a la época de Hugo Chávez, hoy en día esos vínculos incluyen al sector petroquímico, a la compra de armas, a las operaciones de propaganda conjuntas y a opacos acuerdos con criptomonedas, según analistas. Además, ambos países acaban de ratificar un nuevo tratado estratégico.

