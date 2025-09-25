Exdirector del FBI, crítico de Trump, acusado de obstrucción a la justicia y falso testimonio

James Comey aseguró que es inocente y se declaró listo para encarar a la justicia: “Mi familia y yo hemos sabido durante años que hay costos por enfrentarse a Donald Trump, pero no podíamos imaginar vivir de otra manera”. Foto: AFP - BRENDAN SMIALOWSKI

El exdirector del FBI, James Comey, un duro crítico del presidente estadounidense, Donald Trump, fue inculpado el jueves por “graves delitos”, informó el Departamento de Justicia, una medida que celebró el mandatario republicano.

Comey es acusado por los cargos de falso testimonio y obstrucción de la justicia, en relación con la investigación que llevó a cabo para determinar si Rusia interfirió en las elecciones de 2016, las cuales ganó Trump, y sobre si miembros de su campaña coludieron.

“Hoy, un gran jurado federal (una comisión de ciudadanos investidos con poderes de investigación) inculpó al exdirector del FBI, James Comey, de graves delitos relacionados con la divulgación de informaciones sensibles”, indicó el Departamento de Justicia en un comunicado.

La acusación en su contra se produjo días después de que Trump le reclamara públicamente a la fiscal general, Pam Bondi, que tomara medidas contra el exfuncionario y otros dirigentes políticos.

“¡Justicia en Estados Unidos!”, escribió Trump en su red social, Truth Social, al celebrar la acusación. “Uno de los peores seres humanos a los que este país ha estado expuesto es James Comey, el exjefe corrupto del FBI”, añadió el jefe de la Casa Blanca.

Comey aseguró que es inocente y se declaró listo para encarar a la justicia. “Mi familia y yo hemos sabido durante años que hay costos por enfrentarse a Donald Trump, pero no podíamos imaginar vivir de otra manera”, dijo en un video publicado en Instagram. “No tengo miedo, y espero que ustedes tampoco lo tengan”, añadió.

Sin mencionar al exdirector del FBI, Bondi escribió en X: “Nadie está por encima de la ley”. En su mensaje añadió: “La acusación de hoy refleja el compromiso de este Departamento de Justicia de pedir cuentas a quienes abusan de posiciones de poder para engañar al pueblo estadounidense. Seguiremos los hechos en este caso”.

La pena que podría enfrentar el exdirector del FBI

Si es declarado culpable, Comey podría enfrentar hasta cinco años de prisión, según la fiscal federal, Lindsey Halligan, exabogada personal del mandatario y designada por Trump hace pocos días pese a no tener experiencia en la Fiscalía.

Halligan trabajaba bajo una intensa presión por parte del republicano debido al plazo de prescripción de cinco años sobre el testimonio de Comey ante el Congreso, que expira el martes.

“Durante mucho tiempo, el anterior liderazgo corrupto y sus cómplices utilizaron agencias federales de aplicación de la ley como armas,” dijo el actual director del FBI, Kash Patel. “En ninguna parte, esta politización de la aplicación de la ley fue más evidente que durante el engaño de Russiagate, un capítulo vergonzoso en la historia que seguimos investigando y exponiendo”, añadió.

Trump despidió a Comey en 2017, durante su primer período presidencial, en medio de la investigación sobre si miembros de su campaña coludieron con Moscú para influir en las elecciones de 2016.

Otros casos judiciales de críticos de Trump

La fiscal Halligan, que presentó la acusación contra Comey, ocupó la plaza de Erik Siebert, quien dimitió como fiscal federal del distrito Este de Virginia bajo presión de Trump, tras informarle al Departamento de Justicia que no había pruebas suficientes para acusar a Comey o a la fiscal general de Nueva York, Letitia James.

James, como otros funcionarios demócratas, fue acusada por un cercano aliado de Trump, el director de la Agencia Federal de Financiamiento de Viviendas, Bill Pulte, de falsificar documentos en aplicaciones hipotecarias.

En agosto, agentes del FBI allanaron la casa y la oficina de otro crítico de Trump, su exasesor de seguridad nacional, John Bolton, en una investigación que los funcionarios dijeron que estaba vinculada a documentos clasificados.

Bolton enfureció a Trump con la publicación de severas críticas en el libro The Room Where it Happened, y aparece a menudo en programas de noticias y artículos para condenar al hombre a quien ha llamado “no apto para ser presidente”.

Desde que asumió el cargo en enero, Trump, el primer mandatario en ejercicio de Estados Unidos condenado penalmente, ha tomado una serie de medidas punitivas contra sus enemigos y oponentes políticos. El republicano fue objeto de varias investigaciones después de dejar la Casa Blanca en 2020.

