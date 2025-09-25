Esta es la razón por la cual los venezolanos no reciben alertas por temblor ni por desastres naturales

Fotografía que muestra daños en la iglesia Santa Bárbara por un movimiento sísmico en Maracaibo (Venezuela). Foto: EFE - Henry Chirinos

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Aunque Venezuela está expuesta a amenazas geológicas y climáticas (sismos, inundaciones, deslaves), no tiene un sistema de alerta temprana que utilice la infraestructura de telecomunicaciones. Mientras en otros países llegan notificaciones directas a los celulares, en el Estado vecino la alerta masiva sigue dependiendo de métodos obsoletos.

Los venezolanos no reciben un aviso prioritario porque no les llegan avisos ni por mensajes de texto (SMS) ni por notificaciones push. Esto pone en riesgo sus vidas y sus bienes. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) y la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) son las entidades que se encargan de monitorear los riesgos. En la difusión masiva es donde está el problema.

La razón de esta falla está en que Venezuela no ha puesto en marcha un sistema de cell broadcast (difusión celular), la cual les permite a las autoridades enviar un mensaje prioritario y simultáneo a todos los celulares en una zona geográfica específica, incluso si la red está saturada. La ausencia de esto se debe principalmente a dos cosas: la brecha tecnológica y la falta de coordinación política entre el Estado y las operadoras de telefonía, algo que se explica por la prolongada crisis económica y la falta de divisas.

El Gobierno ha manifestado en algunas ocasiones la intención de “perfeccionar y modernizar” los sistemas de alerta temprana. Incluso se ha escuchado hablar de la cooperación con países como China para la adquisición de tecnología. Sin embargo, esto no ha prosperado, sobre todo porque la inversión en seguridad y prevención de desastres compite directamente con otras necesidades primarias y urgentes.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com