Exigen a ICE detener operativos en Halloween para que niños puedan pedir dulces en paz

El gobernador de Illinois, JB Pritzker, pidió a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y a funcionarios de ICE en Chicago suspender las redadas migratorias durante Halloween, para que los niños puedan pedir dulces sin miedo.

JB Pritzker, gobernador de Illinois, solicitó al Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. (DHS) y al Servicio de Inmigración (ICE) a suspender temporalmente las redadas durante Halloween en Illinois.

El gobernador argumentó que los niños deben poder pedir dulces sin miedo en sus vecindarios.

Las operaciones de ICE en Chicago se intensificaron con la Operación Midway Blitz, vinculada a deportaciones masivas.

Pritzker ha criticado duramente las políticas migratorias del gobierno y el uso excesivo de la fuerza.

Ni el DHS ni ICE han confirmado si detendrán sus operativos la noche del 31 de octubre.

“Una vez más, el gobernador Pritzker está haciendo todo lo posible para difamar a los agentes de la ley del DHS, que intentan limpiar el crimen desenfrenado que facilitó”, aseguró Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a Newsweek.

Pritzker afirmó que está pidiendo de manera respetuosa que se suspendan temporalmente las operaciones policiales en espacios como viviendas, escuelas, hospitales, parques, templos y otros lugares comunitarios donde se realizarán actividades por Halloween, según Newsweek.

“Las familias de Illinois merecen pasar el fin de semana de Halloween sin miedo”, escribió Pritzker en la carta enviada al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) el miércoles, según The Chicago Sun-Times.

“Ningún niño debe ser obligado a inhalar gas lacrimógeno u otros agentes químicos mientras pide dulces en su propio vecindario”, agregó.

Esta no es la primera vez que el gobernador demócrata de Illinois se pronuncia en contra de las operaciones de ICE en Chicago, según The New York Post, este ha comparado la ofensiva del presidente, Donald Trump con la Alemania nazi y ha llamado a los agentes de ICE los “matones” de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

“Literalmente están yendo tras personas negras y latinas por el color de su piel”, aseguró el gobernador al programa Special Report.

Además, Chicago se ha convertido en uno de los principales focos de las redadas de ICE desde el inicio de la Operación Midway Blitz, una amplia ofensiva que ha intensificado las acciones en varios vecindarios y está vinculada a un programa masivo de deportaciones, según Newsweek.

Los residentes de varios vecindarios han denunciado el uso desmedido de la fuerza y las constantes intimidaciones a la comunidad latina como una forma de instalar miedo entre ellos.

La solicitud de Pritzker se da en el contexto de que la Corte de Apelaciones del 7º Circuito suspendió el miércoles una orden de la jueza de distrito Sara Ellis. Dicha orden exigía que Gregory Bovino, alto funcionario de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, participara diariamente en controles relacionados con una operación de control migratorio en la zona de Chicago.

Esta campaña de inmigración ha resultado en más de 1,800 arrestos y ha generado denuncias por uso excesivo de la fuerza, según Newsweek.

“Mi solicitud se basa en el deseo de proteger a las comunidades de Chicago y también en la guía de larga data del DHS con respecto a las acciones de aplicación de la ley en lugares sensibles, que desafortunadamente fue rescindida bajo esta administración”, escribió el gobernador Pritzker en una carta vista por The Chicago Sun-Times.

A pesar de ello, ni el DHS ni ICE se han pronunciado públicamente para confirmar si suspenderán o no sus operaciones durante la noche del 31 de octubre.

