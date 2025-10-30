ICE podría estar reteniendo inmigrantes en centros secretos, según investigación

Agentes federales supervisan audiencias de inmigración en el Edificio Federal Jacob K. Javits en Nueva York, Nueva York, EE. UU., el 13 de agosto de 2025. Foto: EFE - SARAH YENESEL

Según las revelaciones de un reportaje realizado por el medio estadounidense, The Guardian, los agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) estarían infringiendo sus propias normas al detener a cada vez más personas en centros de detención pequeños y secretos.

Estos centros de detención parecen ser una especie de limbo, ya que allí se encuentran personas que ya fueron arrestadas pero que están en proceso de ser transferidas o liberadas. Según la investigación de The Guardian, estas personas son recluidas en celdas pequeñas sin camas, ya que están diseñadas para ser de paso.

Antes, las políticas internas de ICE prohibían que personas fueran retenidas en sus centros de detención por más de 12 horas. Sin embargo, en un memorando emitido en junio de 2025, la agencia cambió esa norma y autorizó que personas arrestadas recientemente puedan permanecer en estas salas de detención hasta por tres días.

El análisis realizado por The Guardian revela que ICE ha utilizado al menos 170 centros de detención en todo Estados Unidos, incluyendo 25 oficinas de campo, para mantener a inmigrantes bajo su custodia.

Tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, el tiempo promedio que las personas permanecían detenidas en estas instalaciones aumentó de manera significativa—en concreto, en 127 centros del país.

A pesar de las modificaciones en las políticas de ICE en junio de 2025, la agencia no ha dejado de violar sus propias regulaciones, manteniendo a inmigrantes en esas instalaciones durante días o incluso semanas. La situación se agravó en lugares como un centro en Manhattan, donde el tiempo de detención subió casi un 600% en promedio tras el cambio de reglas.

Un caso documentado por The Guardian ejemplifica esta situación: un hombre de 62 años fue retenido en ese mismo centro durante más de dos meses y medio. Además, la investigación encontró que otras 63 personas permanecieron allí más de una semana desde la toma de posesión de Trump hasta finales de julio de 2025.

Este informe, basado en datos públicos y registros obtenidos mediante solicitudes de libertad de información, expone una gestión de inmigración cada vez más punitiva, con evidencias que muestran que las respetivas reglas se incumplen sistemáticamente en muchas instalaciones.

Sin embargo, ya existen diferentes denuncias frente a los malos tratos de ICE, en centros de detención convencionales, según CNN, en el centro de detención Krome en Miami, el tiempo de detención ha aumentado significativamente, y se han reportado casos de detenidos que ruegan por comida y agua.

Durante los primeros seis meses del gobierno de Trump, los datos revelan que el 18% de los detenidos ingresados en las salas de retención de ICE estuvieron confinados allí por más de 12 horas.

Esta cifra representa un aumento significativo en comparación con el alrededor del 4% registrado en 2024. En ciertos centros, el promedio de tiempo en estas salas se extendió a dos o tres días y en algunos casos, los detenidos permanecieron por una semana o más, según CNN.

Por esto, los últimos hallazgos de centros de detención secretos pueden estar respondiendo a una crisis de un sistema sobrepoblado por las exigencias de la administración de Donald Trump por mostrar cada vez más, resultados de detenciones y deportaciones de migrantes indocumentados.

Los funcionarios están realizando un número creciente de arrestos, lo que genera una acumulación significativa de personas pendientes de procesamiento. Esta situación se ve agravada por la dependencia creciente en una extensa red de centros de detención.

Además, el sistema judicial enfrenta retrasos y las instalaciones se encuentran saturadas, lo que resulta en periodos prolongados de detención para quienes están bajo custodia, según The Guardian.

Otra de las razones y problemáticas por lo que esto está sucediendo, es la falta de supervisión de estos centros. Según The Guardian, aunque los centros de detención más grandes para inmigrantes cuentan con sistemas de supervisión, los centros más pequeños no están sujetos a estos controles debido a que se supone que deben utilizarse únicamente por períodos cortos.

Además no se permite la entrada de abogados a los centros de detención. Abogados señalan que localizar y comunicarse con detenidos de ICE en ciertos centros penitenciarios suele ser complicado, principalmente porque el acceso a teléfonos es irregular.

Por ejemplo, en la cárcel del condado de Nassau, en Long Island, el uso de teléfonos no está permitido en absoluto, dificultando aún más la comunicación con los detenidos, según New York Focus.

De acuerdo con una demanda separada reportada por The Guardian, legisladores han sido impedidos de ingresar a las oficinas de campo de ICE ubicadas en Nueva York, Los Ángeles, Santa Ana y Washington para realizar inspecciones de supervisión.

Estas oficinas albergan a personas que han sido arrestadas recientemente por ICE. Además, el cierre parcial del gobierno está dificultando aún más la supervisión que el Congreso intenta ejercer sobre las instalaciones de detención.

Documentos judiciales recientes citados por The Guardian, de la administración Trump señalan que, debido a la suspensión de fondos federales, se ha anulado una regla esencial de supervisión, lo que impide que los miembros del Congreso inspeccionen en general los centros de detención y custodia de ICE. Esta situación ha generado preocupación por la falta de transparencia y el limitado acceso a estas instalaciones.

