Gases lacrimógenos y redada detienen desfile de Halloween para niños en Chicago

Agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos interrumpieron abruptamente un desfile infantil de Halloween, este sábado 25 de octubre, en Chicago. Según testigos, usaron gases lacrimógenos y recurrieron a la violencia innecesaria, lo que desató fuertes críticas entre los residentes del barrio.

🔑 Las claves de la nueva redada migratoria en Chicago (por si tiene afán)

Gases lacrimógenos y detenciones interrumpen un desfile infantil de Halloween en Chicago.

El operativo forma parte de la campaña migratoria “Midway Blitz” de ICE y la Patrulla Fronteriza.

Luis Villegas, residente mexicano con 35 años en EE. UU., fue arrestado mientras trabajaba en el vecindario.

Testigos denuncian uso excesivo de fuerza y tensión entre vecinos y agentes federales.

Políticos y autoridades locales critican la operación, mientras el gobierno federal la defiende como control de multitudes.

Durante el fin de semana, en el barrio residencial de Old Irving Park, al noroeste de Chicago, se realizó un desfile de disfraces infantiles que comenzó como una celebración, pero terminó convirtiéndose en una redada migratoria y en un escenario de tensión entre los residentes y los agentes fronterizos.

Las imágenes de un video publicado en redes sociales y verificado por ABC News, muestra como los agentes desplegaban gases lacrimógenos, a pesar de no haber sido provocados y se puede evidenciar como arrestan a varias personas, incluidos ciudadanos americanos.

ICE detiene a personas durante desfile de Halloween en Chicago. pic.twitter.com/jEaxWHNf6R — Jesús García 🐦 (@JesusGar) October 28, 2025

“Increíble. Nunca pensé que esto sucedería en mi vecindario, asustar a nuestros hijos hasta la muerte, pensar que esto es algo genial”, dijo uno de los residentes en el video.

Durante la redada, capturaron a un obrero mexicano, llamado Luis Villegas, que llevaba 35 años viviendo en Estados Unidos, sus familiares informaron que Villegas estaba realizando tareas de jardinería en una vivienda de la zona cuando fue arrestado.

Testigos dijeron a WLS que, al intentar intervenir, los agentes respondieron lanzando gases lacrimógenos para dispersar a la gente.

La representante del estado de Illinois, Lindsey LaPointe, emitió un comunicado en sus redes sociales tras el incidente, calificando las acciones de los agentes federales como “dañinas, traumáticas, ilegales e innecesarias”.

Sin embargo, Tricia McLaughlin, subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, defendió la operación en un comunicado asegurando que los agentes “tuvieron que desplegar medidas de control de multitudes” para protegerse de una “multitud hostil”.

Estas acciones hacen parte de las políticas migratorias que ha implementado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que buscan deportar a la mayor cantidad de indocumentados del país.

👉 Tensiones en Chicago por políticas migratorias y la operación “Midway Blitz”

Chicago se ha consolidado como uno de los epicentros de las políticas migratorias impulsadas por Donald Trump. Según CNN, estos operativos incluyen redadas masivas destinadas a capturar y deportar a inmigrantes indocumentados.

Por esto, Chicao se ha convertido en el hogar de la operación Midway Blitz, una campaña de control migratorio lanzada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza en Chicago, Illinois, que comenzó el 9 de septiembre de 2025 bajo la administración Trump.

El nombre de la operación honra a Katie Abraham, una joven que falleció en Illinois en un accidente provocado por un inmigrante ilegal con antecedentes delictivos. Desde su inicio, la operación ha incrementado significativamente las detenciones en Chicago y áreas cercanas, según El País.

En lo que va del año se han reportado decenas de protestas en contra de ICE, inspiradas por la operación “Midway Blitz” que, según los manifestantes, ha llevado a tratos injustos y represivos contra la comunidad latina, ya que se han documentado alrededor de 1,000 arrestos y un despliegue agresivo de agentes federales en barrios con alta población migrante, según CNN.

Esto llevó incluso al despliegue autorizado de la Guardia Nacional y a demandas legales para detener la presencia militarizada en las calles por parte del gobierno de Trump.

