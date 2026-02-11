Fallece Jorge Antonio Bergés, condenado por robo de bebés en la dictadura de Argentina

Fotografía de Jorge Antonio Bergés tomada de la cuenta en X @canal10tucuman1. Foto: Archivo Particular

Jorge Antonio Bergés, conocido como el “obstetra del mal”, falleció a los 83 años mientras cumplía prisión perpetua en prisión domiciliaria por su rol en torturas y el robo sistemático de bebés durante la dictadura cívico-militar argentina (1976-1983).

Bergés desempeñó un rol central en la violencia sistemática contra mujeres embarazadas durante la dictadura de Jorge Rafael Videla (1976-1983), asistiendo partos en centros clandestinos de detención para facilitar el robo de bebés, que luego entregaba a familias afines al régimen para su crianza.

Testimonios como el de Adriana Calvo, publicado en El País, revelan la brutalidad extrema de Jorge Antonio Bergés, quien realizaba extracciones violentas de placentas y abusos sexuales contra las detenidas embarazadas. Además, extendió su red de tráfico de niños mucho más allá de la dictadura, manteniendo operaciones ilegales en los años posteriores.

El torturador murió sin revelar jamás el paradero de los bebés que arrancó violentamente de sus madres, negándose a colaborar tanto con la Justicia como con las Abuelas de Plaza de Mayo, que llevan décadas buscando a esos “nietos perdidos”.

Desde hacía unos meses, Jorge Antonio Bergés cumplía prisión perpetua en régimen domiciliario en Quilmes, en el sur del conurbano bonaerense. Falleció el lunes en una clínica local de esa misma ciudad.

En múltiples juicios por crímenes de lesa humanidad, la Justicia argentina comprobó su rol en secuestros, torturas y apropiaciones ilegales de menores, conductas calificadas como imprescriptibles. Recibió cadena perpetua gracias a la derogación de las leyes de impunidad y la reactivación de las causas contra los represores, según el medio argentino La Opinión.

¿Quién era Jorge Antonio Bergés?

Jorge Antonio Bergés nació el 27 de agosto de 1942 en Avellaneda, provincia de Buenos Aires. Ingresó a la Policía Bonaerense en 1964 y, tras el golpe de Estado de 1976, quedó bajo las órdenes de Miguel Etchecolatz en la Dirección General de Investigaciones.

Bergés acumuló múltiples condenas por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura, principalmente por torturas, privación ilegal de libertad, supresión de identidad y sustracción de menores en centros clandestinos como Pozo de Banfield y Brigada de Quilmes.

Abuelas de Plaza de Mayo

Las Abuelas de Plaza de Mayo son una organización fundada en 1977 de mujeres buscadoras que, como su nombre lo indica, buscan a sus nietos, arrebatados a sus familias durante la dictadura por represores como Jorge Bergés.

Abuelas de embarazadas secuestradas o de niños nacidos en cautiverio comenzaron a marchar en la Plaza de Mayo de Buenos Aires, desafiando la represión para buscar a unos 500 “bebés robados” tratados como botín de guerra y entregados a familias afines al régimen.

Las Abuelas de Plaza de Mayo han logrado restituir la identidad de 140 nietos hasta la fecha, No obstante, calculan que quedan unos 300 casos pendientes, personas que crecieron sin conocer sus orígenes como hijos de desaparecidos y que hoy rondan entre los 43 y 49 años, según El País.

En relación con Bergés, investigaron al menos 15 casos vinculados a sus acciones en Quilmes y Banfield, sin éxito por su falta de colaboración.

