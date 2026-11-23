Los gritos de auxilio irrumpieron en medio de la celebración. En los alrededores de la Casa de la Cultura de Cuautla, en Morelos, una joven llegó pidiendo ayuda después de haber sido atacada con arma blanca. Era la noche del 12 de septiembre de 2026 y allí se celebraba una festividad tradicional en la ciudad, la XLII Fiesta Nacional de la Planta Medicinal. Varias personas se acercaron para auxiliarla, mientras el agresor escapaba hacia los cañaverales aledaños.

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La joven era Claudia Tacoronte Aguilera, una estudiante española de 21 años que había llegado a México para realizar un intercambio académico en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). La asistencia médica tardó en llegar y, pese a los intentos por auxiliarla, Claudia murió esa noche.

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Los primeros reportes policiales apuntaron a un aparente robo violento. Sin embargo, la presión de la comunidad estudiantil y del cuerpo consular llevó que el caso se investigara bajo el protocolo de feminicidio.

Era la cuarta estudiante de la UAEM asesinada en apenas siete meses. Para integrantes de la comunidad universitaria, la visibilidad que alcanzó el caso estuvo relacionada con su condición de estudiante extranjera. Consideran que, de no haber sido por su intercambio académico, el crimen quizá no habría recibido la misma atención.

El feminicidio en el estado de Morelos es un fenómeno tan letal y estructurado como la violencia generada por el narcotráfico y el crimen organizado. Con una ubicación estratégica, y atravesado por la carretera que conecta Ciudad de México con Acapulco, es un corredor relevante para el tránsito de mercancías y drogas.

Con una tasa de 2,02 víctimas por cada 100.000 mujeres, que cuadruplica la media nacional, la crisis de feminicidios en el estado se traduce en una mujer asesinada cada cuatro días, según las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Esto refleja un reacomodo sistémico en el que los cuerpos de las mujeres se han convertido en un eslabón más de las economías criminales y de la impunidad que operan sin freno en la región, de acuerdo con expertas consultadas por El Espectador.

Vea también: Los feminicidios en universidad de Morelos que sacuden a México: van cuatro en 2026

Corredor de violencia: la convergencia entre narcotráfico y feminicidio

Morelos comparte con estados como Sinaloa (base de operaciones del Cartel de Sinaloa, la principal estructura del narcotráfico de México) altas estadísticas de violencia letal. Además de la cifra por feminicidios, encabeza también los asesinatos de jóvenes de entre 15 y 29 años, todo ello concentrado en el tercer estado más pequeño de los 32 que tiene el país.

Morelos funciona como un corredor estratégico de conexión y tránsito entre Guerrero y el Valle de México, una ubicación que ha sido aprovechada por redes criminales para el trasiego de drogas y otras actividades ilícitas. En este escenario, la violencia criminal y las disputas por el control territorial permean distintas dinámicas sociales, convirtiendo el cuerpo de las mujeres en un territorio de apropiación, explotación y dominación dentro de las economías criminales.

Esta mezcla entre crimen organizado y violencia de género genera una respuesta estatal caracterizada por la omisión y la complicidad, según concuerdan las expertas consultadas por este diario. “En contextos de crimen organizado existe la sospecha de que las mujeres fueron asesinadas por estar involucradas en actividades turbias, lo que provoca que muchos de estos crímenes ni siquiera se registren como feminicidios”, denuncia Sonia Frías, investigadora titular del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la Universidad Nacional Autónoma de México y especialista en violencia de género.

“Las fallas en la investigación pueden llevar a que muertes violentas de mujeres sean clasificadas como suicidios o accidentes, en lugar de feminicidios”, argumenta Daisy Paniagua, abogada de la fundación Equis Justicia. Bajo esta lógica, organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres denuncian que los operadores de justicia y los ministerios públicos recurren a no investigar los asesinatos violentos de mujeres con perspectiva de género, sino a recategorizarlos como suicidios, homicidios dolosos comunes o daños colaterales de la “guerra contra el narcotráfico”.

Frente a los 1.665 feminicidios documentados en Morelos entre 2000 y diciembre de 2025 por la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHM), persisten importantes brechas en el acceso a la justicia. En marzo de 2025, el presidente del Tribunal Superior de Justicia reconoció que apenas el 10 % de las denuncias por feminicidio lograba judicializarse. Aunque cerca del 70 % de los procesos judicializados terminaba en sentencia condenatoria, la mayoría de los casos no llegaba siquiera ante un juez.

Vea también: Detienen al sospechoso del feminicidio de estudiante española en México

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Mujeres en el poder: la brecha entre el discurso y la ejecución

La llegada simultánea de mujeres a los máximos cargos del poder ejecutivo, con Claudia Sheinbaum en la Presidencia y Margarita González Saravia en la gobernatura de Morelos, fue un hito de transformación histórica. “El pueblo de México (…) dijo fuerte y claro: es tiempo de transformación y es tiempo de mujeres”, afirmó Sheinbaum durante su posesión. Sin embargo, esa representación simbólica no se traduce necesariamente en transformaciones estructurales de las instituciones de seguridad y justicia, ni en respuestas eficaces frente a la violencia feminicida.

Estas administraciones heredaron territorios profundamente desestabilizados por gestiones precedentes marcadas por la inacción gubernamental y la penetración del crimen organizado. En palabras de estudiantes de la UAEM e integrantes del colectivo Comandanta Ramona, la representación política no ha transformado su vulnerabilidad frente a la violencia: “Hay muchísimas mujeres en lugares de poder, pero son mujeres a las que no les atraviesa la delincuencia. Quizá por eso no les parece una crisis”, lamentan.

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El aumento de las penas no se traduce necesariamente en justicia cuando las instituciones carecen de capacidad para investigar y llevar los casos a juicio. México, advierte Frías, enfrenta un “populismo legislativo”: avances normativos que no encuentran respuesta en un sistema judicial saturado.

Mientras se privilegia el endurecimiento de las penas y la homologación del delito de feminicidio, persisten las limitaciones operativas y técnicas de las fiscalías y los cuerpos de seguridad. “Tenemos un sistema que niega la violencia contra las mujeres. Si las autoridades reportan que está disminuyendo, no consideran necesario tomar medidas para prevenirla”, advierte Cirenia Celestino, coordinadora del Proyecto de Monitoreo Global de Medios (GMMP / SIMAC).

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El 15 de julio, durante una rueda de prensa, Claudia Sheinbaum defendió la homologación de los procedimientos de investigación en todas las fiscalías del país para evitar que las muertes violentas de mujeres sean clasificadas como suicidios y garantizar “cero impunidades”. “Esta ley lo que hace es garantizar que en todas las fiscalías se trabaje igual el delito de feminicidio”, afirmó. La presidenta también señaló que cerca del 90 % de estos crímenes son cometidos por parejas, exparejas o familiares directos, y reconoció que muchas víctimas no denuncian previamente las agresiones por miedo.

En un contexto donde las instituciones no ofrecen garantías suficientes de seguridad, las estudiantes han incorporado medidas de protección a sus rutinas: comparten su ubicación, informan a otras personas sobre sus desplazamientos y evitan determinados lugares y horarios. Para Luz, integrante de Resistencia Estudiantil UAEM, estas prácticas se han convertido en una obligación cotidiana para reducir los riesgos a los que están expuestas. Sin embargo, advierte que no deberían considerarse normales. La prevención termina recayendo sobre las propias mujeres, que deben modificar sus hábitos y limitar su movilidad mientras las instituciones siguen sin responder a las causas estructurales de la violencia. “No son medidas normales”, concluye.

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