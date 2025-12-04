¿Sin Nobel, pero con premio?: el “FIFA de la Paz” que Trump recibiría en el sorteo del Mundial

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (i), habla junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino (2-d), y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio (d), durante una reunión en la Casa Blanca en noviembre pasado. Foto: EFE - WILL OLIVER / POOL

Este viernes, 5 de diciembre, la FIFA entregará el primer Premio de la Paz, un galardón que lanzó en noviembre pasado con el fin de dar un reconocimiento a las personas que con sus esfuerzos contribuyen a “unir” a un “mundo dividido”, dijo en ese momento Gianni Infantino, presidente de la organización.

El premio, en su primera edición, será anunciado en Washington este viernes, el marco del sorteo del Mundial de Norteamérica 2026, por disputarse en Estados Unidos, México y Canadá.

Donald Trump, el favorito

En medio de la fecha clave para los fanáticos del fútbol, se rumorea que el ganador del premio será el presidente Donald Trump.

Al respecto, CNN resaltó que “Infantino parece ser un gran admirador de Trump y ambos parecen haber desarrollado una estrecha relación en la preparación para el Mundial del próximo año. En varias ocasiones, se les ha visto juntos, como en la toma de posesión de Trump y en la cumbre de paz de Sharm el-Sheikh a principios de este año”.

Pero, más allá de eso, el dirigente deportivo apoyó en su momento la postulación de Donald Trump al Premio Nobel de Paz, que finalmente fue otorgado a la líder opositora venezolana María Corina Machado, quien se espera que viaje a Oslo a recibirlo el próximo sábado 6 de diciembre.

Como recordó la AFP, Infantino ha respaldado las iniciativas de paz en Oriente Medio promovidas por el presidente Trump. El republicano, además, está impulsando un plan de paz para poner fin a la guerra en Ucrania en medio de negociaciones que la Casa Blanca ha reconocido que no son nada fáciles, mientras que este jueves proclamó la paz entre Ruanda y la República Democrática del Congo.

Tanto el sorteo como la entrega del premio se llevarán a cabo en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en la ciudad de Washington, sede del Gobierno liderado por Trump.

¿Qué más se sabe del premio?

En noviembre, la FIFA anunció que el galardón se entregará cada año a “con su inquebrantable compromiso y sus acciones especiales, hayan ayudado a unir a las personas en todo el mundo en la paz y, por consiguiente, merecen un reconocimiento único y especial”.

“Tenemos que apoyar a cualquiera que esté haciendo algo especial. Por eso pensamos que teníamos que dar vida al Premio de la Paz de la FIFA”, dijo Infantino durante un evento en Miami.

En su momento, la FIFA fue criticada por anunciar el premio al tiempo que ha evitado tomar acciones contra la federación de fútbol de Israel en medio de la ofensiva de ese país contra la Franja de Gaza, denunciada por varios Estados y expertos como un genocidio.

“Los críticos le reprochan un supuesto sesgo al no tomar medidas contra la federación israelí, pero sí haber excluido a la selección rusa de las competiciones internacionales tras la invasión de Rusia a Ucrania, una sanción todavía en vigor”, resaltó la agencia francesa de prensa.

