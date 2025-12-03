“Cordial y respetuosa”: así describió Maduro la llamada que sostuvo con Trump

Fotografía cedida por Palacio de Miraflores de Nicolás Maduro, hablando durante un acto de gobierno este lunes, en Caracas (Venezuela). Foto: EFE - Marcelo Garcia

Nicolás Maduro, líder del régimen venezolano, aseguró que la llamada que sostuvo el fin de semana con el presidente estadounidense, Donald Trump, fue "cordial y respetuosa", aunque evitó dar más detalles al respecto, según informó CNN.

“Si esa llamada significa que se están dando pasos hacia un diálogo respetuoso, de Estado a Estado y de país a país, entonces bienvenido el diálogo, bienvenida la diplomacia, porque siempre buscaremos la paz”, afirmó Maduro durante un acto público.

Por su parte, el presidente Donald Trump confirmó que la conversación tuvo lugar y explicó que no “diría que salió bien o mal”, sin ofrecer más información sobre su contenido.

De acuerdo con la agencia Reuters, durante la llamada, Maduro habría solicitado una amnistía total, el levantamiento de las sanciones y la conformación de un gobierno de transición encabezado por la vicepresidenta Delcy Rodríguez.

Según las fuentes consultadas por la agencia, esas eran las condiciones de Maduro para dejar el poder, pero Trump rechazó las peticiones en una conversación que, presuntamente, duró solo 15 minutos.

