¿Descansaba los ojos? Trump pareció luchar contra el sueño durante una reunión de gabinete

El presidente Donald Trump durante una reunión de gabinete en la Sala del Gabinete de la Casa Blanca en Washington, el martes 2 de diciembre de 2025. Foto: NYT - DOUG MILLS

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El presidente de EE. UU. comenzó la reunión criticando a los medios de comunicación por la cobertura sobre sus muestras de fatiga. El mes pasado, pareció dormitar durante una reunión en el Despacho Oval.

El presidente Donald Trump pareció luchar contra el sueño el martes durante una reunión del gabinete en la Casa Blanca, en la que cerraba los ojos y a veces daba la impresión de cabecear, después de haber criticado la cobertura de los medios de comunicación sobre cómo enfrenta a la realidad de envejecer en el cargo.

A lo largo de dos horas y 18 minutos, el presidente, que tiene 79 años, en ocasiones pareció esforzarse por mantener los ojos abiertos mientras los funcionarios del gabinete recorrían la sala describiendo su trabajo y deshaciéndose en elogios hacia él.

Cuando se le preguntó si Trump se había quedado dormido, Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, dijo en un comunicado que el presidente estaba “escuchando atentamente y dirigiendo toda” la reunión.

Aludió a la respuesta de Trump durante un segmento de preguntas y respuestas al final de la reunión, cuando el presidente lanzó una diatriba contra los migrantes somalíes.

“Este momento épico puso un signo de exclamación a la novena reunión del gabinete del presidente Trump en su segundo mandato, todas ellas totalmente abiertas a la prensa para que las viera todo el mundo”, dijo Leavitt.

Trump con frecuencia aparece ante los medios de comunicación, y acepta preguntas mucho más a menudo que su predecesor, el presidente Joe Biden. Es una presencia habitual y destacada en la vida pública.

Pero Trump también parecía haber trasnochado. Compartió o publicó decenas de mensajes en las redes sociales el lunes por la noche, hasta casi medianoche.

Al principio de la reunión, Trump se había quejado de que se le estaba sometiendo a un escrutinio injusto en comparación con Biden, quien abandonó la carrera presidencial el año pasado en medio de las preocupaciones de su propio partido sobre su edad, agudeza mental y capacidad para vencer a Trump.

“Ya les avisaré cuando haya algo malo. Algún día lo habrá”, dijo Trump. “Eso nos pasará a todos. Pero ahora mismo creo que soy más listo que hace 25 años. Pero ¿quién demonios lo sabe?”.

Trump afirmó entonces que había sacado “todos sobresalientes” en su examen físico.

Pero a medida que avanzaba la reunión del martes, Trump parecía cansarse.

Alrededor de los 50 minutos, mientras hablaba Brooke Rollins, la secretaria de Agricultura, Trump se esforzó por mantener los ojos abiertos antes de inclinarse hacia delante y hacia atrás en su silla. Al cabo de más de hora y media de reunión, mientras hablaba Linda McMahon, la secretaria de Educación, cerró los ojos durante cinco segundos antes de inclinarse hacia atrás y mirar al techo. Unos 20 minutos después, cuando hablaba el secretario de Estado Marco Rubio, el presidente se inclinó hacia delante y pareció volver a cerrar los ojos.

Era la segunda vez en menos de un mes que Trump parecía dormitar en público. El 6 de noviembre, durante un acto en el Despacho Oval, la mirada del presidente se veía cansada y sus ojos se cerraron durante varios segundos.

En los últimos días, Trump y sus ayudantes se han enfadado por la cobertura de esa reunión, en particular por un informe de The New York Times sobre su agenda pública, más corta, y sus signos de fatiga.

El lunes, la Casa Blanca publicó una carta del médico de Trump sobre los resultados de “pruebas de imagenología avanzadas”. El comunicado, de Sean Barbabella, decía que las pruebas a su sistema cardiovascular y la región abdominal mostraban que el presidente “sigue gozando de una excelente salud general”.

Algunos expertos en medicina dijeron que no estaba claro qué pruebas habían realizado los médicos, por qué se habían hecho o qué significaban los resultados.

Trump, el presidente de más edad que ha jurado su cargo, se sometió a una resonancia magnética en octubre como parte de un examen físico semestral. Su examen físico anual se realizó en abril.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com