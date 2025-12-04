¿Qué revela la carta del “Pollo” Carvajal sobre Maduro enviada a Trump?

Imagen recopilatoria de Hugo “El Pollo” Carvajal, Donald Trump y Nicolás Maduro, destacando las tensiones y revelaciones del régimen venezolano. Foto: Archivo Particular

El “Pollo” Carvajal envió una carta al presidente de Estados Unidos, Donald Trump advirtiéndole de los “peligros que presenció durante años” cuando era el exjefe de inteligencia y contrainteligencia de Hugo Chavez y Nicolás Maduro.

De acuerdo con el diario The Dallas Express, la carta respaldaría las denuncias vinculadas al Cartel de los Soles, aunque sostiene que fueron agentes cubanos quienes habrían diseñado el plan para “inundar de cocaína a Estados Unidos”.

“Mi nombre es Hugo Carvajal Barrios. Durante muchos años fui un alto funcionario del régimen venezolano… Hoy me encuentro preso en una cárcel estadounidense porque me declaré voluntariamente culpable de los delitos que se me imputan: conspiración de narcoterrorismo”, aseguró Carvajal en la carta.

Adicionalmente, Carvajal desveló cuál era la estrategia del “poder bolivariano” para usar bandas delincuentes como el Tren de Aragua para defender sus intereses y mantenerse en el poder, según La Nación.

“Las políticas del presidente Trump contra el régimen criminal de Maduro no solo están justificadas, sino que son necesarias y proporcionales a la amenaza. Incluso podría estar subestimando lo que el régimen está dispuesto a hacer para aferrarse al poder. Tienen planes de contingencia para cualquier escenario extremo a fin de asegurarse de nunca ceder el control “, afirmó Carvajal en la carta.

En relación con el Cartel de los Soles, el convicto afirmó haber presenciado cómo el gobierno de Hugo Chávez se transformó en una “organización criminal” que hoy estaría liderada por Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y otros altos funcionarios del régimen.

“El propósito de esta organización, ahora conocida como el Cártel de los Soles, es utilizar la droga como arma contra Estados Unidos”, afirmó.

También dijo que el régimen le da armas y pasaportes al grupo criminal, permitiéndole andar libremente por Venezuela.

De igual manera, mencionó al Tren de Aragua: “Estuve presente cuando se tomaron decisiones para organizar y utilizar como arma a las bandas criminales en toda Venezuela para proteger al régimen, entre ellas el grupo conocido como el Tren de Aragua. Chávez ordenó el reclutamiento de líderes criminales dentro y fuera de las cárceles para defender la revolución a cambio de impunidad”.

Carvajal sostiene que Maduro habría impulsado la salida de grupos criminales del país con la intención de maquillar los índices de violencia interna y, a la vez, hostigar a la diáspora venezolana. De acuerdo con la fuente citada, el mandatario aprovechó la apertura fronteriza implementada por la administración Biden-Harris para enviar a Estados Unidos a integrantes del Tren de Aragua, lo que fue presentado como una advertencia directa a Washington, según La Nación.

El exjefe militar del régimen afirmó que el uso de la inteligencia rusa fue clave para el fortalecimiento de la dictadura.

“Estuve presente cuando la inteligencia rusa llegó a Caracas para proponer a Chávez la intervención de los cables submarinos de Internet que conectan la mayor parte de América del Sur y las islas del Caribe con EE. UU., con el fin de penetrar las comunicaciones del gobierno de Estados Unidos”, afirmó Carvajal.

