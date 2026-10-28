El hijo del expresidente Jair Bolsonaro no reconoció su derrota electoral tras el balotaje del domingo contra el presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva. T enía orden judicial de no salir de su país por una investigación por lavado de dinero.

El senador brasileño Flávio Bolsonaro huyó de su país a Argentina y partió en avión hacia Ecuador, donde hizo una breve parada el miércoles de madrugada y volvió a despegar hacia un destino desconocido.

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De Argentina a Ecuador, la ruta de Flávio Bolsonaro tras la derrota electoral

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Medios estadounidenses informaron el martes que el político brasileño ya estaba en el país norteamericano, donde la administración de Donald Trump prometió concederle un visado.

Sin embargo, la Dirección Nacional de Migraciones argentina comunicó posteriormente que Bolsonaro había cruzado la frontera poco antes de medianoche "con documentación hábil de viaje sin ningún impedimento legal".

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Horas antes, fuentes del gobierno de Argentina, cuyo presidente Javier Milei es un aliado de los Bolsonaro, desmintieron que el senador de 45 años hubiera ingresado al país.

Bolsonaro, su mujer y sus dos hijas abordaron luego "un vuelo privado despachado por la compañía Baires Fly SA con destino a la ciudad de Guayaquil, Ecuador", señaló el comunicado en X de la dirección de migraciones.

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El sitio web de seguimiento de vuelos en tiempo real señaló que el avión de ese avión con placa LV-JQW despegó desde el aeropuerto argentino de Puerto Iguazú.

En la madrugada del miércoles, la aeronave aterrizó en Guayaquil, donde cargó combustible y volvió a despegar una media hora después, señalaron reporteros de AFP en el lugar.

Se desconoce por ahora el destino final del senador brasileño, aunque la plataforma de seguimiento Flightaware apunta a Miami.

El presidente Donald Trump es un cercano aliado de la familia Bolsonaro. El lunes denunció que las elecciones de Brasil fueron "amañadas".

Una fuente del Departamento de Estado aseguró que la administración iba a conceder visado al candidato derrotado y su familia.

Pasaportes cancelados

El lunes, Flávio Bolsonaro aseguró que la justicia brasileña le había prohibido salir del país en un supuesto intento de intimidarlo. También negó que tuviera planes de viajar al extranjero y afirmó que asumiría su papel como jefe de la oposición. “Nunca pensé en salir del país. Voy a entregar mis pasaportes y me voy a defender de esta aberración”, dijo en un video.

El senador es investigado por presunta corrupción y lavado de dinero en la financiación de una película sobre su padre, además de enfrentar otras pesquisas judiciales. Sin embargo, una fuente policial brasileña indicó el martes a la AFP que sus pasaportes brasileños, incluidos los diplomáticos, habían sido cancelados. Flávio Bolsonaro cuenta con la nacionalidad italiana desde 2023, según un documento de 2025 del Parlamento italiano consultado por la agencia.

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Por su parte, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva dijo el martes que no tenía “informaciones precisas” sobre la salida de su rival electoral, pero calificó de “vergonzosa” esa posibilidad. “Brasil es su segunda patria, la primera es lamerle las botas a Estados Unidos”, afirmó durante la celebración de su cumpleaños número 81 en Brasilia.

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La noticia sobre el viaje de Flávio Bolsonaro también sorprendió a miembros de su propio equipo político. “No tenemos todavía noticias de su paradero”, dijo a periodistas en Brasilia Rogério Marinho, jefe de campaña del senador. Según explicó, había recibido un mensaje de texto de Bolsonaro esa mañana en el que le decía que dejaría pasar un tiempo antes de hablar con ellos. “Fue la única comunicación que tuvimos”, agregó.

Tras los pasos de su familia

Estados Unidos ya acoge a su hermano Eduardo, exdiputado brasileño que ejerce ahora de enlace con los Trump, y recibió durante tres meses a su padre Jair, que marchó a ese país antes de la asunción de Lula en 2022.

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Eduardo Bolsonaro dijo la semana pasada en un pódcast estadounidense que era favorable a que su hermano dejara Brasil si no ganaba las elecciones debido a las investigaciones judiciales en su contra.

Tras perder las elecciones, Flávio Bolsonaro dijo que pediría una anulación del balotaje estimando que la decisión judicial de prolongar dos horas la votación había beneficiado a Lula.

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El mandatario izquierdista ganó por casi el 52 % de los votos, frente al 48 % para el conservador, una diferencia de más de 4 millones de votos.

Bolsonaro era favorito para ganar el balotaje tras imponerse en la primera vuelta.

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Había prometido que en caso de ganar, su primera acción de gobierno sería liberar a su padre, Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de cárcel por intentar un golpe de Estado contra Lula tras perder las elecciones en 2022.

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