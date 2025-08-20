Frank Caprio, el juez estadounidense que humanizó la justicia, muere a los 88 años

El juez Frank Caprio se despidió con un emotivo video en el que agradeció el cariño de la gente. Foto: El Espectador

El juez de la ciudad de Providence, Rhode Island, en Estados Unidos, Frank Caprio, murió a sus 88 años. Tenía cáncer de próstata, una enfermedad con la que llevaba luchando por años. El magistrado principal de Providence se hizo mundialmente conocido por sus videos donde demostraba ternura, sabiduría y una forma humana de hacer justicia.

🔑Las claves sobre Frank Caprio (por si tiene afán)

Frank Caprio, juez estadounidense de Providence, murió a los 88 años tras una larga lucha contra el cáncer.

Se hizo famoso mundialmente por su estilo humano y empático en el programa Caught in Providence .

Su familia confirmó la noticia con un mensaje en redes y un emotivo video de despedida grabado por él mismo.

Caprio combinó su carrera como juez con la docencia y también sirvió en la Guardia Nacional entre 1954 y 1962.

Autoridades y familiares lo recordaron como un símbolo de compasión, humildad y justicia cercana a la gente.

Su familia confirmó su muerte por medio de sus redes sociales, donde destacaron que su muerte fue “pacífica, después de una larga y valiente lucha contra el cáncer de páncreas”.

“Amado por su compasión, humildad y su inquebrantable fe en la bondad de las personas… Su calidez, sentido del humor y amabilidad dejaron una huella imborrable“, aseguró su hijo Frank Caprio Jr. en su cuenta de Instagram.

Adicionalmente, compartieron un video de despedida en el que Caprio pedía que se le recordase en las oraciones de quienes lo apoyaban.

🇺🇸 | "Recuérdenme por favor" — Así se despidió a sus 88 años Frank Caprio, exjuez jefe del Tribunal Municipal de Providence, quien se hizo mundialmente famoso por sus videos virales mostrando humanidad en la justicia.



Murió este miércoles de cáncer. pic.twitter.com/cMIaN25wHz — UHN Plus (@UHN_Plus) August 20, 2025

👉 ¿Quién era Frank Caprio?

Frank Caprio nació en 1936, fue un juez estadounidense reconocido por su estilo empático y humano en el Tribunal Municipal de Providence, Rhode Island. Alcanzó fama internacional gracias al programa Caught in Providence, donde resolvía infracciones menores de tránsito con cercanía y comprensión hacia los ciudadanos.

Su enfoque, basado en la compasión y la justicia social, lo convirtió en una figura viral y muy querida, símbolo de un modelo de justicia más humano y accesible.

Su frase “solo me pongo en los zapatos de la persona que tengo delante” resume su enfoque humanitario.

Obtuvo su título en Providence College y comenzó a dar clases en Hope High School, al mismo tiempo que estudiaba Derecho en horario nocturno en la Facultad de Derecho de la Universidad de Suffolk. Además, formó parte de la Guardia Nacional del Ejército de Rhode Island entre 1954 y 1962.

“El juez Caprio fue un tesoro de Rhode Island”, expresó el gobernador Dan McKee, quien ordenó que las banderas del estado ondearan a media asta en su honor tras su fallecimiento.

