Israel intensifica ataques en Gaza: decenas de muertos y bloqueo humanitario

En las últimas 24 horas, bombardeos israelíes en la Franja de Gaza han dejado al menos 136 muertos, la cifra más alta desde que Israel rompió el alto el fuego a finales de marzo, según fuentes médicas citadas por EFE. Foto: EFE - EFE

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Israel continúa intensificando sus ataques sobre la ciudad de Gaza, según un portavoz militar que afirmó que las primeras etapas de su asalto a la ciudad han comenzado. En los ataques del miércoles 20 de agosto ya se han reportado 81 muertos, según el medio Al Jazeera.

🔑Las claves de los ataques de Israel a Gaza y Líbano (por si tiene afán)

El Ejército israelí intensificó su ofensiva en la Franja de Gaza en las últimas 24 horas.

Los bombardeos dejaron al menos 136 personas muertas, según fuentes médicas.

Los ataques alcanzaron diferentes zonas de una Gaza ya devastada por la guerra.

Esta es la cifra de víctimas más alta registrada desde la ruptura del alto el fuego en marzo.

La información fue confirmada a la agencia EFE por fuentes médicas locales.

Desde el amanecer, los bombardeos de Israel en la Franja de Gaza han dejado al menos 81 palestinos muertos, entre ellos más de 30 personas que buscaban asistencia. La agencia de la ONU para refugiados palestinos advierte que casi un tercio de los niños en Gaza presenta desnutrición, mientras Israel continúa impidiendo el paso libre de ayuda humanitaria al territorio.

También se han reportado otras tres personas han muerto de hambre en la Franja, este miércoles, según el Ministerio de Salud del enclave.

Colegas de Al Jazeera Arabic informaron que cinco palestinos han muerto y varios más resultaron heridos en un ataque aéreo israelí que tuvo como objetivo a civiles en el campo de refugiados de Shati, al oeste de la ciudad de Gaza.

Le recomendamos: Israel moviliza 60.000 reservistas para tomarse Ciudad de Gaza y aprueba nuevos asentamientos

👉 Ataque de Israel a Líbano

Un avión israelí bombardeó las afueras de Ansar, en el sur de Nabatieh, en la República de Líbano, país árabe de Asia occidental, mientras un dron israelí atacó la periferia de al-Housh, en la región sur de Tiro.

Estos ataques se producen a pesar del acuerdo de alto el fuego firmado con Hezbolá a finales del año pasado, ya que el ejército israelí mantiene operaciones frecuentes en varias zonas del Líbano, según información del medio Al Jazeera.

Le podría interesar: Israel vivió protestas a favor de los rehenes y de un cese al fuego en Gaza

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com