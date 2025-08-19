EE. UU. moviliza 4.500 soldados en Latinoamérica y Caribe: Colombia en la mira

Crece la tensión entre Donald Trump y Nicolás Maduro por los buques de guerra de EE. UU. que entraron a las costas venezolanas durante el despliegue militar. Foto: Flickr

Estados Unidos desplegó a 4.500 soldados en aguas de Latinoamérica y el Caribe, este fin de semana, como parte de la estrategia de Donald Trump para tratar con los grupos terroristas catalogados por su gobierno como una amenaza nacional.

Dentro de estos grupos también figuran organizaciones colombianas al margen de la ley, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Ambos han sido señalados por Washington no solo de mantener estructuras armadas y actividades insurgentes, sino también de estar involucrados en el narcotráfico, la extorsión y el tráfico ilegal de armas, lo que los convierte en un objetivo directo de la estrategia de seguridad estadounidense en la región.

La mañana del 19 de agosto, tres buques de guerra de Estados Unidos se aproximaron a la costa venezolana como parte del plan de EE. UU. para enfrentar a organizaciones narcotraficantes, entre ellas el Cártel de los Soles.

El despliegue fue del Iwo Jima Amphibious Ready Group (ARG), la 22.ª Unidad Expedicionaria de Marines (MEU) y del Comando Sur de Estados Unidos. A este último se le asignó un submarino de ataque de propulsión nuclear, según CNN.

“El presidente Trump ha sido inequívoco y consecuente. Está dispuesto a usar todo el poder estadounidense para detener la entrada de drogas a nuestro país… El régimen de Maduro no es el gobierno legítimo de Venezuela… Es un líder fugitivo de este cártel, acusado en Estados Unidos de tráfico de drogas”, dijo Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, en una rueda de prensa.

👉 ¿Qué puede hacer EE. UU. en Colombia?

Dentro de los grupos que fueron catalogados como terroristas por el gobierno de Donald Trump están el ELN y las disidencias de las FARC, lo que quiere decir que estos también podrían ser objetivo de este despliegue militar, según la Casa Blanca.

“Las organizaciones insurgentes de Colombia han infiltrado y corrompido gobiernos en el hemisferio, por lo que sí entran en la definición de la orden ejecutiva y con alta probabilidad pueden ser consideradas parte, cómplices o facilitadoras de grupos terroristas”, aseguró Hugo Achá, experto en seguridad, para Caracol Radio.

Sin embargo, el ministro de Defensa de Colombia aseguró que este despliegue militar no debe verse con sorpresa, ya que es normal que las naciones cooperen juntas para combatir estos grupos.

“El despliegue que hagan los diferentes países, respetando la soberanía y acorde con los protocolos de cooperación internacional, siempre será bienvenido”, dijo el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, en una rueda de prensa.

Sánchez señaló que la estrategia incluye acciones colectivas para promover un clima de calma en las regiones, así como medidas específicas dirigidas a atender los riesgos que enfrentan candidatos y líderes políticos.

Maduro decreta la activación de la primera zona binacional con Colombia

En medio de la creciente tensión, Nicolás Maduro ordenó el 18 de agosto activar la primera zona económica binacional con Colombia. La zona comprende Zulia, Táchira y Norte de Santander.

“Ha llegado el momento de activar la zona binacional número uno en todo lo que tiene que ver con la movilidad, conexión, conectividad, transporte, comercio, y del lado venezolano, redoblar todo lo que tiene que ver con la lucha directa contra las bandas violentas y criminales“, aseguró Maduro en un evento televisado.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, sostuvo que Maduro ha apoyado la lucha contra el narcotráfico en la frontera y que ese respaldo ha sido firme y debe mantenerse.

“La guerra entre estos grupos armados es por control territorial y el control territorial es por economías ilícitas“, aseguró Petro.

