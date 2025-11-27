Fuerza antimigrante detuvo a la excuñada de Karoline Leavitt, portavoz de Trump

Karoline Leavitt habla con los medios de comunicación en la Casa Blanca. Foto: EFE - JIM LO SCALZO

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) detuvo a una mujer que tiene conexión familiar con la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, informó la prensa local.

Se trata de Bruna Caroline Ferreira, madre del sobrino de Leavitt y originaria de Brasil, quien reside en Estados Unidos pese a que su visa de turista caducó en junio de 1999, de acuerdo con NBC News, que citó a un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Desde que nació, el sobrino de Leavitt ha vivido en New Hampshire únicamente con su padre y su progenitora no mantiene contacto con la portavoz desde hace muchos años, según CNN.

Esta misma fuente indicó que Ferreira fue arrestada en Revere, Massachusetts, por las autoridades de inmigración, bajo sospecha de haber cometido una agresión, aunque no dio más detalles al respecto. Actualmente, la mujer permanece retenida en un centro de detención de inmigrantes en Luisiana, pendiente de ser deportada.

Su hermana, Graziela Dos Santos Rodrigues, creó una campaña de GoFundMe para cubrir los gastos legales. En ella afirmó que Ferreira llegó a Estados Unidos en 1998 y mantuvo su estatus legal gracias al programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).

Dicha iniciativa, creada en 2012 por el entonces presidente Barack Obama (2009-2017), postergó la deportación de inmigrantes indocumentados que llegaron a Estados Unidos cuando eran menores de edad.

Por su parte, el abogado de Ferreira, Todd Pomerleau, rechazó que su cliente tenga antecedentes penales y aseguró, además, que la detenida fue arrestada en su vehículo sin orden judicial y que se encontraba en proceso de obtener su residencia permanente.

