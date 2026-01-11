Hallan cinco cabezas humanas exhibidas en una playa de Ecuador

Un soldado vigilando en la provincia de Manabí. Ecuador fue declarado en conflicto armando interno hace dos años. Foto: AFP - GERARDO MENOSCAL

La policía de Ecuador encontró el domingo cinco cabezas humanas colgadas y exhibidas junto a un panfleto de advertencia en una playa turística de pescadores en el suroeste de Ecuador, inmersa en una ola de violencia armada.

El hallazgo se dio en la ciudad de Puerto López, en la provincia de Manabí, un popular destino turístico para el avistamiento de ballenas donde el último fin de semana de diciembre murieron al menos nueve personas, incluida una bebé, en varios ataques armados que las autoridades atribuyen a disputas entre bandas locales.

La mañana del domingo, investigadores de la policía realizaron “la verificación de cinco piezas anatómicas (cabezas) que se encontraban colgadas” en un paseo marítimo frente a la playa, en las cercanías de un hotel, detalla un informe policial al que tuvo acceso la AFP.

Imágenes que circularon en redes sociales muestran las cinco cabezas atadas con cuerdas a dos postes de madera, frente al mar y en medio de la arena.

Allí se ve un cartel escrito sobre una tabla de madera que reza: “El pueblo es de nosotros. Sigan saliendo a robar a los pescadores y a seguir pidiendo carnet de vacuna, que ya los tenemos identificados”.

En Ecuador se conoce como “vacunas” a las extorsiones que cobran los grupos criminales a comerciantes y pobladores de zonas populares, a cambio de supuesta protección.

Las autoridades investigan el caso y todavía no han dado con los responsables. Tampoco se han hallado los cuerpos completos de las víctimas.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, defiende una política de mano dura contra el crimen organizado, al estilo de su par salvadoreño Nayib Bukele, y declaró al país en conflicto armado interno contra las mafias.

Pero la violencia no cesa.

Los enfrentamientos armados y masacres son habituales en el país, que cerró 2025 con su tasa de homicidios récord de unos 52 por cada 100.000 habitantes, según el Observatorio del Crimen Organizado.

Ecuador es un nodo crucial de la cadena internacional de narcotráfico por su ubicación estratégica, como puerta de salida de la cocaína colombiana y peruana que se vende en los mercados negros de Europa y Estados Unidos.

En los últimos años se convirtió en el corredor más codiciado del Pacífico.

