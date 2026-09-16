Los medios de la ciudad se habían movilizado para cubrir el accidente en el que una camioneta embistió un autobús en el área de Chatsworth, al noroeste de la ciudad, y dejó tres muertos y varios heridos.

Un helicóptero de una cadena de televisión que cubría un accidente de tráfico se estrelló el martes sobre un barrio de Los Ángeles, en el oeste de Estados Unidos, causando al menos tres muertos, informaron los bomberos.

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Helicóptero de noticias cae sobre un barrio de Los Ángeles y deja tres muertos

Reporteros que estaban en el lugar del accidente del autobús dijeron que escucharon una fuerte explosión.

Imágenes aéreas mostraban un gran incendio que parecía involucrar contenedores de carga y autos, además de los restos de un helicóptero, cuyos rotores y cola destrozados se veían entre las llamas.

No hubo confirmación inmediata sobre la identidad de las personas a bordo del helicóptero, pero la policía confirmó desde el principio que se trataba de un helicóptero de un medio de comunicación.

La cadena local afiliada a NBC4 informó en vivo que no podía establecer contacto con su tripulación. Más tarde, durante una emotiva cobertura en vivo, la veterana presentadora de noticias Colleen Williams confirmó que el helicóptero que se estrelló pertenecía a la estación local de noticias.

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"Sabíamos que era un helicóptero de noticias. Sabíamos que habíamos perdido contacto con nuestra gente allí, y acabamos de recibir la confirmación", dijo Williams. Decenas de bomberos fueron enviados al lugar, según el Departamento de Bomberos de Los Ángeles.

"Cuatro pacientes han sido evaluados. Se ha determinado que tres pacientes han fallecido en el lugar. Un paciente fue trasladado a un hospital local en condición desconocida", indicó un comunicado.

Los Ángeles, la segunda ciudad más grande de Estados Unidos, es un mercado mediático competitivo y saturado, donde las estaciones de televisión compiten agresivamente por las historias.

Muchas de ellas recurren habitualmente a coberturas aéreas, enviando helicópteros a los ya congestionados cielos de la ciudad para cubrir todo, desde incendios hasta persecuciones de autos espectaculares.

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