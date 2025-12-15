Abogada, conservadora y madre de 9: Pía Adriasola revive el cargo de primera dama en Chile

El presidente electo de Chile, el ultraderechista José Antonio Kast, celebra junto a su esposa, María Pía Adriasola, tras ganar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales este domingo, en Santiago (Chile). Foto: EFE - Elvis González

Pía Adriasola, esposa del presidente electo de Chile, José Antonio Kast, con quien está casada desde hace 34 años, asumirá el desafío de reactivar el rol de “primera dama”, una figura que había sido eliminada durante el gobierno de Gabriel Boric.

La abogada jugó un papel clave en la campaña de su esposo, quien resultó ganador este domingo 14 de diciembre con el 59 % de los votos. Durante la contienda presidencial, Adriasola acompañó a Kast en distintos recorridos y apariciones públicas por el país, y de manera independiente participó en entrevistas y eventos culturales, donde compartió aspectos de su vida y trayectoria personal, según El País.

Para Kast, la figura de la primera dama es fundamental y nunca debió ser eliminado: “Esto es mucho más que un cargo, es un rol, y eso es lo que hemos también recibido de parte de Cecilia Morel, de explicarnos lo que implica la primera dama”.

La vocación social de Adriasola ha sido una constante en las tres campañas presidenciales encabezadas por su esposo. Según El País, ella se describe a sí misma como una mujer cariñosa, sociable y “latina”. Fue también la abogada quien dio inicio a la campaña de Kast a finales de agosto de este año, cuando condujo un gran camión con la bandera chilena por las calles de Antofagasta.

Su relación con Kast

La pareja se conoció en la Universidad Católica de Chile, cuando ella empezó a estudiar Derecho, buscando “algo que no pudiera cultivar siendo madre”. Kast era estudiante de segundo año y estaba encargado de recibir a los novatos; en su timidez, se presentó como “Anton”, llamando de inmediato la atención de Adriasola.

Aunque sus salidas eran inicialmente en grupo, eventualmente Kast la llevó a una misa, que se transformó en su primera cita a solas. Desde entonces se desarrolló su historia de amor: la timidez del político y la sociabilidad de la abogada fueron la fórmula que los llevó a contraer matrimonio en 1991, según El País.

Según una entrevista de Adriasola para Revista Sábado, su relación atravesó varios problemas de comunicación y de tiempo debido a la vocación política de Kast, que ella le pidió dejar por un periodo para salvar el matrimonio.

La pareja tiene nueve hijos y fue recién cuando nació el cuarto, en 1996, que Kast regresó a la política, al lanzarse a la alcaldía de Buin, con el permiso de su esposa, quien le puso como única condición ser parte de la campaña, de acuerdo con El País.

La niñez de Pía Adriasola

Adriasola creció en una zona rural al sur de Santiago, conocida hoy como Bajos de Mena. En una entrevista concedida en 2021 al programa de YouTube de la Iglesia Misión Carismática Internacional (MCI), la abogada recordó que su situación económica durante la infancia era muy “precaria”.

El terreno donde vivía, ahora urbanizado, carecía de agua potable, por lo que debían caminar largas distancias para obtenerla a través de una manguera. A pesar de las dificultades, los lazos familiares eran fuertes —según relató en esa conversación—, y esa experiencia, apuntó El País, despertó en ella un profundo deseo de ser madre.

