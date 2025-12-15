“Es una muy buena persona”: Trump celebra la victoria de Kast en Chile

Donald Trump habla sobre sus políticas fronterizas antes de la entrega de una medalla por el trabajo en la frontera sur, en la Casa Blanca. Foto: EFE - BONNIE CASH / POOL

El presidente estadounidense, Donald Trump, celebró este lunes la victoria de José Antonio Kast en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales chilenas, al que calificó de “muy buena persona”.

“Me acabo de enterar de que en Chile la persona a la que había apoyado, que no lideraba, acabó ganando bastante fácilmente. Así que espero poder saludarlo de aquí pronto. He escuchado que es una muy buena persona” dijo a periodistas en el Despacho Oval.

Kast, que venció por amplio margen, lideraba los sondeos previos al balotaje frente a la izquierdista Jeannette Jara, que encabezó la primera vuelta.

Al ser preguntado sobre las diversas victorias electorales conservadoras o ultraderechistas en América Latina en los últimos meses, Trump respondió “bueno, acabamos de obtener una buena [elección] en Honduras. Apoyé a alguien que no lideraba, y acaba de ganar la elección”, declaró.

Las elecciones presidenciales en Honduras aún no han arrojador vencedor oficialmente, y son objeto de una dura polémica entre los tres principales candidatos, desde hace dos semanas.

El candidato que Trump apoyó públicamente, el empresario Nasry Asfura, tiene una muy corta ventaja por delante del derechista Salvador Nasralla, y ambos aparecen muy por delante de la candidata oficialista.

La misión electoral que la Organización de Estados Americanos (OEA) mandó al país centroamericano descartó este lunes fraude en esos comicios, y pidió que las autoridades electorales cierren el escrutinio lo antes posible.

Kast, de 59 años, venció en la segunda vuelta de los comicios chilenos con un discurso contra la inmigración ilegal parecido al que llevó a Trump a la Casa Blanca por segunda vez.

