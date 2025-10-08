¿Humo blanco?: Trump anuncia acuerdo inicial entre Hamás e Israel sobre Gaza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una mesa redonda en la Casa Blanca en Washington, DC, EE.UU., el 8 de octubre de 2025. Foto: EFE - FRANCIS CHUNG / POOL

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el miércoles que Israel y Hamás aceptaron la primera fase de su plan de paz, tras conversaciones en Egipto para poner fin a la guerra en Gaza.

“Estoy muy orgulloso de anunciar que tanto Israel como Hamás han aprobado la primera fase de nuestro plan de paz”, dijo Trump en su red social Truth Social.

“Esto significa que TODOS los rehenes serán liberados muy pronto, e Israel retirará sus tropas a una línea acordada, como los primeros pasos hacia una paz fuerte, duradera y eterna”, añadió.

Le recomendamos: Hamás afirmó haber intercambiado la lista de prisioneros que serían liberados con el plan de Trump

Adicionalmente el mandatario aseguró que Israel retirará tropas tras la “línea acordada”. Mediadores dicen que Israel y Hamás acuerdan canje de prisioneros por rehenes e ingreso de ayuda, según prensa cercana a gobierno egipcio.

Al Qahera News, vinculada a la inteligencia estatal de Egipto, indicó que el entendimiento “fue alcanzado esta noche en todos los términos y mecanismos para implementar la primera fase del acuerdo de alto el fuego en Gaza”.

Por su parte, Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, celebró este acuerdo asegurando que lo rehenes llegaran a casa con “la ayuda de Dios”.

Le podría interesar: El Espectador le explica qué ha pasado en dos años de guerra en Gaza

Anterior al anuncio, el mandatario estadounidense aseguró que las negociaciones sobre un cese del fuego en Gaza y la liberación de rehenes israelíes retenidos por Hamas “están yendo muy bien”, y planteó la posibilidad de que se dirija a Medio Oriente durante el fin de semana, presumiblemente para marcar un cese del fuego y la liberación de rehenes.

Catar, como país mediador, confirmó un “acuerdo alcanzado” para primera fase de alto el fuego en Gaza.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com