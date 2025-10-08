Noboa rompe el silencio tras el presunto atentado en Ecuador: esto fue lo que dijo

Fotografía de archivo del 24 de septiembre de 2025 del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, hablando durante un acto público en Otavalo (Ecuador). Foto: EFE - Jose Jacome

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, calificó de “terroristas” y “vándalos” a los autores del presunto atentado que sufrió el martes 7 de octubre, cuando el vehículo en el que se desplazaba fue atacado a tiros en medio de las protestas indígenas contra su gobierno.

🔑Las claves de lo que dijo Noboa (por si tiene afán)

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, calificó de terroristas y vándalos a los responsables del ataque contra su comitiva durante las protestas indígenas.

El hecho ocurrió en la provincia de Azuay mientras Noboa entregaba maquinaria agrícola en medio del paro nacional convocado por la Conaie.

La ministra de Energía y Ambiente, Inés Manzano, presentará una denuncia por intento de asesinato ante la Fiscalía.

El gobierno declaró estado de excepción y desplegó fuerzas armadas y policiales para controlar las manifestaciones.

La comunidad internacional, incluidos Estados Unidos y Argentina, condenó el atentado y expresó su apoyo a Ecuador.

Noboa, acudió a un evento realizado en la provincia de Azuay, al sur del país, con el propósito de entregar maquinaria a agricultores. Durante la jornada, el mandatario se pronunció frente a los hechos del día anterior.

Le recomendamos: Ecuador denunció intento de asesinato contra Noboa: gobiernos de Latinoamérica reaccionaron

“Los terroristas, los violentos y los vándalos irán a la cárcel. Nosotros hemos estado abiertos al diálogo desde el día uno”, afirmó Noboa.

El incidente, que se produjo durante el paro nacional convocado por la Conaie en protesta por la eliminación del subsidio al diésel, dejó un saldo de cinco personas detenidas, según el medio Primicia.

Por su parte, la ministra de Energia y Ambiente en Ecuador, Inés Manzano, anunció que presentará una denuncia a la Fiscalía por un presunto intento de asesinato contra Noboa.

El gobernador de Cañar, provincia donde ocurrió el presunto atentado, Patricio Sarmiento, aseguró que “infiltrados” fueron los responsables de este ataque cobarde y mencionó que el caso está en manos de la Fiscalía.

Le podría interesar: Balacera contra Daniel Noboa: el presidente de Ecuador resulta ileso durante protestas

La embajada de Estados Unidos en Ecuador se pronunció también a través de la red social X, donde condenó el ataque y reiteró su apoyo a las autoridades ecuatorianas para esclarecer el suceso.

The United States condemns the attack on President @DanielNoboaOk's motorcade. We stand with Ecuador as authorities investigate and ensure accountability, and stand against all forms of political violence. — Bureau of Western Hemisphere Affairs (@WHAAsstSecty) October 8, 2025

Otros países, como Argentina, también se solidarizaron con el mandatario mediante un comunicado oficial.

​“La República Argentina expresa su firme condena al atentado perpetrado el pasado 7 de octubre contra la comitiva del presidente”, indicó el comunicado de la Cancillería argentina.

👉 Siguen las protestas

Este 8 de octubre, en Ecuador continúan las manifestaciones sociales lideradas principalmente por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y otros sectores, en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel, según el medio La Hora.

También puede leer: Ecuador expulsa a periodista español que cubría protestas por considerarlo una “amenaza”

Las protestas se intensifican en provincias como Imbabura y Pichincha, con cierres viales, bloqueos con obstáculos como llantas quemadas y montículos de tierra, y movilizaciones pacíficas y combativas.

La respuesta del gobierno ha incluido la declaración de un estado de excepción, despliegue de fuerzas armadas y policiales para garantizar la movilidad, y la detención de al menos cinco personas vinculadas con incidentes en las protestas.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com