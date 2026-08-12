ICE contempla comprar guantes eléctricos para controlar a personas durante detenciones

Foto de referencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos durante un operativo migratorio en Minneapolis, Minnesota, el 12 de enero de 2026. Foto: EFE - OLGA FEDOROVA

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El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) contempla gastar hasta USD 20 millones en la adquisición de guantes capaces de producir descargas eléctricas para sus agentes, como parte de sus herramientas para controlar a personas que se resistan físicamente durante operativos migratorios.

La intención de la agencia es adquirir miles de estos dispositivos, conocidos como G.L.O.V.E., sigla en inglés de Generated Low Output Voltage Emitter (Emisor de Voltaje Generado de Baja Intensidad). El equipo es fabricado por la empresa Compliant Technologies, con sede en Kentucky, y ya ha sido utilizado por algunos departamentos de policía y centros penitenciarios en Estados Unidos.

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Según documentos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), citados por CNN, la compra tendría un valor estimado de entre USD 10 millones y USD 20 millones y los guantes estarían destinados a agentes de dos divisiones de ICE: Operaciones de Ejecución y Deportación (ERO) e Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI). La entrega de los dispositivos está prevista para marzo de 2027.

¿Cómo funcionan los guantes?

A simple vista, los G.L.O.V.E. tienen la apariencia de un guante convencional. Sin embargo, incorporan un mecanismo que permite al agente activar una descarga al entrar en contacto directo con la piel de una persona.

El fabricante los presenta como una herramienta de distracción y desescalamiento destinada a situaciones en las que un individuo ofrece resistencia. La descarga busca provocar dolor e interferir temporalmente con la coordinación muscular para conseguir que la persona cumpla las órdenes del agente.

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La compañía sostiene que el dispositivo puede lograr que una persona deponga su resistencia en cuestión de segundos y lo promociona como una alternativa de menor visibilidad frente a otras herramientas utilizadas por las fuerzas del orden. Sin embargo, el uso de estos guantes está sujeto a restricciones: el fabricante desaconseja emplearlos contra niños, adultos mayores, mujeres embarazadas o personas con discapacidad.

Organizaciones de derechos civiles cuestionan la medida

La posible incorporación de estos dispositivos genera preocupación entre organizaciones defensoras de los derechos civiles. La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) cuestionó que ICE disponga de una herramienta que puede provocar dolor de manera poco visible y advirtió sobre el riesgo de que sea utilizada de forma abusiva durante operaciones migratorias.

Las críticas aparecen además en un momento en el que las actuaciones de ICE han sido objeto de un intenso escrutinio por el uso de la fuerza durante detenciones y operativos migratorios. Para sus detractores, incorporar una herramienta de este tipo podría aumentar los riesgos para las personas bajo custodia si no existen mecanismos estrictos de supervisión y rendición de cuentas.

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El DHS señaló que estaba preparando una respuesta sobre la adquisición, mientras que el director ejecutivo de Compliant Technologies indicó que la compañía no podía comentar sobre el contrato específico.

La compra todavía corresponde a un plan de adquisición y no significa que los agentes de ICE ya estén utilizando estos guantes de manera generalizada. De concretarse, representaría la incorporación de una nueva herramienta de control físico en medio de la intensificación de la política de deportaciones impulsada por la Administración de Donald Trump.

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