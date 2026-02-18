ICE deporta a bebé de dos meses con bronquitis aguda junto a su familia a México

Manifestante en Boston sostiene una pancarta que dice: "ICE está secuestrando niños, protejan a los niños, no a los nazis". Foto: EFE - CJ GUNTHER

Un bebé de dos meses, Juan Nicolás, diagnosticado con bronquitis grave en un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Dilley, Texas, fue deportado junto con su familia pese a su delicado estado de salud.

El congresista demócrata Joaquín Castro denunció el caso este martes 18 de febrero, señalando que el menor llegó a estar inconsciente y necesitó hospitalización, pero las autoridades igualmente procedieron con la expulsión a México.

La familia —madre Mireya López, bebé Juan Nicolás de dos meses con bronquitis grave, su hermana de 16 meses y el padre— estuvo detenida más de tres semanas en el centro de Dilley, Texas, el único de ICE para familias completas.

“Deportar innecesariamente a un bebé enfermo y a toda su familia es atroz”, denunció Castro en su cuenta de X.

El congresista aseguró que estos fueron expulsados a México solo con los USD 190 incautados a su llegada, sin medicamentos pese al estado crítico del menor.

After a discussion with their attorney, I have confirmed that Juan, his 16-month-old sister, his mom, and his dad have been deported.



According to their attorney, ICE deported the family with only the money that they had in their commissary—a total of $190.



To unnecessarily… — Joaquin Castro (@JoaquinCastrotx) February 18, 2026

Juan Nicolás estuvo hospitalizado este lunes por bronquitis aguda tras permanecer inconsciente durante varias horas; sin embargo, fue deportado junto con su familia al día siguiente, lo que representaba un grave riesgo para su salud.

Según datos de ProPublica, el ICE ha transferido a 600 niños inmigrantes a albergues federales de detención en lo que va del año; mientras EFE reporta que más de 1.400 personas —incluidos unos 400 menores— permanecen recluidas en Dilley bajo condiciones precarias.

Este centro de Dilley cerró durante el mandato de Joe Biden (2021-2024), pero la administración Trump lo reabrió en 2025 como parte de su política para acelerar arrestos y deportaciones masivas de migrantes, según Milenio.

En los últimos meses, otros casos escandalosos han conmocionado a la opinión pública por el traslado forzoso de menores y familias desde varios estados al centro de Dilley, Texas. Un ejemplo es Liam Conejo, un niño de 5 años separado temporalmente de su madre durante una redada en Minneapolis y reenviado con ella al centro.

