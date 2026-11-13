Identifican a los tres colombianos muertos en Brooklyn: dos eran menores de edad

La tragedia también dejó sobrevivientes colombianos. De acuerdo con la información conocida sobre el caso, la madre de los menores y otra…

Las tres víctimas colombianas del derrumbe de un edificio residencial de tres pisos en Brooklyn, Nueva York, fueron identificadas. Se trata de Nicole Daniela Salvada Rodríguez, de 9 años; Kevin Santiago Reyes González, de 10 años, y Juan Daniel Salvada Guzmán, de 31 años , quien hasta ahora no había sido identificado públicamente. Según los reportes más recientes, los tres hacían parte de una misma familia.

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La tragedia también dejó sobrevivientes colombianos. De acuerdo con la información conocida sobre el caso, la madre de los menores y otra integrante de la familia lograron salir con vida, aunque una ciudadana colombiana resultó herida y recibió atención médica.

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El Consulado de Colombia en Nueva York confirmó la muerte de los tres connacionales y señaló que mantiene comunicación con las autoridades locales para hacer seguimiento a la situación. En un comunicado, el cónsul general, Camilo Louis, informó que su equipo también está en contacto con los familiares de las víctimas para brindarles asistencia y acompañamiento.

"Entre las personas fallecidas se encuentran tres ciudadanos colombianos: dos menores de edad y un adulto", señaló la representación diplomática, que expresó su solidaridad y profundo pesar a los familiares de las víctimas y a las demás personas afectadas por la tragedia.

El accidente ocurrió el miércoles 11 de noviembre en el vecindario de Flatbush, en Brooklyn, cuando un edificio residencial de tres pisos colapsó sobre una excavación de una construcción contigua. La emergencia dejó ocho personas muertas y al menos 19 heridas, cuatro de ellas en estado crítico, según los reportes de las autoridades.

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El inmueble, construido en 1930, tenía cuatro apartamentos y un establecimiento comercial en la planta baja. Al momento del derrumbe había trabajadores realizando excavaciones en el terreno vecino, por lo que las autoridades investigan si las obras pudieron afectar la estabilidad de la estructura.

De acuerdo con información del Departamento de Edificios de Nueva York, en abril se había ordenado detener los trabajos en el terreno contiguo por condiciones potencialmente peligrosas durante las labores de demolición. Posteriormente, la ciudad impuso una multa de US$10.000 por incumplir esa orden.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció una investigación sobre las circunstancias del colapso y las empresas relacionadas con los trabajos de construcción. También aseguró que las autoridades buscarán establecer responsabilidades por lo ocurrido.

El testimonio de un trabajador que sobrevivió al derrumbe

Entre quienes lograron salir con vida del accidente está Miguel Tima, un trabajador ecuatoriano de la construcción que se encontraba en el terreno contiguo al edificio que colapsó. En una entrevista con Blu Radio, relató cómo sobrevivió a la caída de la estructura y regresó a la zona de los escombros para ayudar a rescatar a varias personas, entre ellas un niño.

Tima explicó que llevaba apenas tres días trabajando en esa obra, donde participaban alrededor de 20 trabajadores. Según contó, su equipo estaba encargado de construir un nuevo edificio desde cero y no trabajaba dentro del inmueble que terminó desplomándose.

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El trabajador relató que escuchó un estruendo que describió como el sonido de una madera al quebrarse. Cuando alguien gritó que la estructura se venía abajo, salió corriendo para ponerse a salvo. Sin embargo, el polvo y los escombros le impidieron orientarse y respirar con normalidad.

Después de conseguir salir a la calle y pedir ayuda, decidió regresar para auxiliar a las personas que seguían atrapadas. Allí encontró a varios de sus compañeros ayudando a una madre y a sus hijos.

"Yo quería ir a ayudar más a esa gente, pero no tenía quién me dejara al niño porque aún no llegaban los bomberos", relató durante la entrevista con Blu Radio.

Tima contó que cargó a uno de los menores y lo llevó hasta un lugar seguro. Durante el rescate, el niño le preguntaba por su madre, mientras él intentaba tranquilizarlo y asegurarle que estaba con vida.

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El trabajador, quien también es padre de un niño pequeño, dijo que la escena lo conmovió profundamente y que terminó llorando mientras abrazaba al menor. Posteriormente, cuando llegaron los equipos de emergencia, se lo entregó a los bomberos para que continuaran con la atención.

El ecuatoriano también expresó su solidaridad con las familias de las víctimas y describió lo ocurrido como una experiencia muy difícil. Aunque sobrevivió, lamentó la muerte de algunos de sus compañeros y de las personas que quedaron atrapadas tras el colapso.

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