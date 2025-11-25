Influencer de 22 años fue asesinada en medio de un tiroteo en Los Ángeles

Imagen de referencia de agentes de policía respondiendo a un tiroteo en Estados Unidos. Foto: EFE - ERIK S. LESSER

La influencer y cantante María de la Rosa, conocida como De la Rosa, murió el 22 de noviembre en medio de un tiroteo en el barrio de Northridge, en Los Ángeles, según lo reportó la prensa local.

La Policía de la ciudad californiana detalló que la joven de 22 años falleció tras recibir varios disparos, luego de que un grupo de personas que se encontraba en un carro parqueado en Bryant Street fue víctima de una balacera. De la Rosa fue trasladada a un hospital, donde falleció.

No se han ofrecido datos sobre los autores del tiroteo, que no han sido detenidos, y se desconoce el motivo que los llevó a perpetrar el ataque. Según unos testigos citados por la Policía, dos hombres se acercaron al vehículo alrededor de la 1:25 a. m. del sábado. TMZ relató que otras dos personas que estaban en el carro se encuentran en estado crítico.

Según Los Angeles Times, De la Rosa estrenó en agosto su primer sencillo: No me llames. En su última publicación en la red social Instagram, en la que contaba con más de 41.500 seguidores, aparece con una guitarra en un estudio de grabación con el comentario “ocupada cocinando en el stu”.

El asesinato de la joven provocó la reacción de personas dentro de la industria musical, como la de los productores Jimmy Humilde y Times J. Martínez, quien escribió: “Me duele que haya sido con violencia”.

