Aviones militares de EE. UU. sobrevolaron cerca de Venezuela en medio de la crisis aérea

Imagen tomada de la cuenta oficial de X @flightradar24 que muestra el rastreo de los vuelos de aviones militares estadounidenses frente a las costas de Venezuela. Foto: EFE - @flightradar24

Varios aviones militares de Estados Unidos sobrevolaron las aguas del Caribe entre la costa de Venezuela y la isla de Curazao, que se encuentran a unos 65 kilómetros de distancia, según la página de rastreo de vuelos FlightRadar24.

El mismo día que Estados Unidos hizo efectiva la designación del Cartel de los Soles como organización terrorista, una red de narcotráfico que acusa de dirigir a Nicolás Maduro, se registró el desplazamiento de al menos un bombardero B-52, dos cazas F/A-18 y un E-2, una aeronave de alerta temprana y de control de operaciones.

Este sobrevuelo coincide con la cascada de cancelaciones de vuelos de aerolíneas internacionales, después de que la Administración Federal de Aviación estadounidense instara a “extremar la precaución” al sobrevolar el territorio venezolano.

Las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos viven uno de sus momentos álgidos a raíz del inédito despliegue militar de Washington en aguas del Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

El jefe del Estado Mayor de Estados Unidos, Dan Caine, visitó el lunes Puerto Rico y se reunirá este martes con la primera ministra trinitense, Kamla Persad-Bissessar, dos de sus aliados militares en el Caribe.

¿En qué va la crisis aérea en Venezuela?

Al menos 22 vuelos que debían salir desde Caracas han sido cancelados desde el pasado sábado después del aviso de la Administración Federal de Aviación estadounidense, que instó a “extremar la precaución” al sobrevolar el territorio venezolano y el sur del Caribe, según contabilizó EFE el lunes.

La española Iberia anunció el sábado la suspensión de sus vuelos, una medida que, según se conoció, se mantendrá al menos hasta el próximo 1 de diciembre. Iberia mantiene una frecuencia de cinco vuelos semanales entre Caracas y Madrid —que no incluye los viernes y domingo, cuando no opera—, según datos suministrados por la Asociación de Líneas Aéreas en Venezuela (ALAV).

TAP, aerolínea de Portugal, suspendió dos vuelos desde Venezuela, previstos para el sábado 22 y el martes 25 de noviembre. Air Europa, que conecta Caracas y Madrid, confirmó la cancelación de su vuelo del martes 25 de noviembre, y fuentes de esta compañía explicaron que reanudarán las operaciones “cuando las condiciones sean adecuadas”.

Por su parte, Avianca canceló sus vuelos entre Bogotá y Caracas del sábado 22 de noviembre, uno de ida y otro de vuelta. La también suramericana Latam anunció la suspensión de sus vuelos programados entre ambas ciudades el domingo y este lunes.

Asimismo, Turkish Airlines, que conecta Caracas y Estambul (Turquía), confirmó la suspensión de cinco vuelos entre el 24 y el 28 de noviembre. La aerolínea tiene una frecuencia de siete vuelos semanales desde Caracas. Además, la brasileña GOL canceló dos salidas previstas este fin de semana, una el sábado 22 y otra el domingo 23 de noviembre, entre São Paulo y Caracas.

Por su parte, fuentes de Plus Ultra, que opera entre Madrid y Caracas, señalaron que, de momento, suspenden el vuelo previsto para este martes.

Las aerolíneas locales Avior, Rutaca, Laser, Estelar y Venezolana de Aviación informaron que operan con normalidad en el país. Sin embargo, Estelar suspendió los vuelos entre Caracas y Madrid del 24 al 28 de noviembre, mientras que Laser pasó de este lunes para el jueves 27 de noviembre una salida.

La Asociación Internacional del Transporte Aéreo, que engloba unas 300 aerolíneas mundiales, les pidió a las autoridades involucradas en la evaluación de seguridad del espacio aéreo venezolano que brinden mayor cooperación y claridad.

