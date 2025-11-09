Se inicia la cumbre Celac-UE entre varias ausencias y las tensiones con EE. UU.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, acompañado de los asistentes a la ceremonia de apertura de la IV Cumbre CELAC-UE, celebrada en Santa Marta. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

La ciudad colombiana de Santa Marta acoge este domingo la reunión entre altos representantes de la Celac y la Unión Europea, que arranca con notables ausencias y cancelaciones de último minuto. El encuentro bilateral, que se celebró por última vez en Bruselas en 2023 e irá hasta el lunes, está empañado por la menguada participación y la sombra de los constantes ataques del gobierno de Donald Trump contra presuntas lanchas cargadas de droga en el Caribe y el Pacífico.

El mandatario Gustavo Petro, anfitrión del evento bajo su presidencia pro tempore, denunció días antes presiones estadounidenses contra la asistencia al evento. Washington le retiró a Colombia la certificación de aliado contra las drogas e impuso sanciones económicas contra Petro por considerar que no hace suficiente contra el narcotráfico.

Esas ausencias son una “clara señal diplomática, impulsada principalmente por el deseo de evitar una escalada de tensiones con el presidente estadounidense, Donald Trump”, sostuvo al respecto Alberto Rizzi, politólogo e investigador del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores.

Trump declaró la guerra a supuestos narcotraficantes que salen en embarcaciones desde puertos del Caribe y el Pacífico, a quienes señaló como culpables del creciente consumo de drogas en Estados Unidos. Petro criticó los bombardeos, que han dejado cerca de 70 muertos. Es “una familia muy pobre”, “no son ni terroristas ni narcotraficantes”, dijo el presidente colombiano en la red social X sobre los familiares de uno de los fallecidos, precisamente de Santa Marta.

Con la familia, hijos, compañera, del pescador Alejandro Carranza, asesinado con un misil cerca a Santa Marta, Colombia.



Una familia muy pobre, que vive en el barrio más pobre de Santa Marta. No son ni terroristas ni narcotraficantes, Rubio y Trump están completamente… pic.twitter.com/2JnKIuGqA7 — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 8, 2025

Las cancelaciones frente a la cumbre Celac-UE

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, canceló su asistencia en el último momento, así como el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, entre otros en la región.

La politóloga colombiana Sandra Borda cree que la “poca coreografía” y “mucha improvisación” en la organización de la cumbre por parte de Colombia también desalentaron a muchos.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, cercano a Petro, equilibró la balanza al confirmar su asistencia como uno de los interlocutores con Europa más importantes de la región. De hecho, la Cancillería de Colombia compartió un video en X sobre su llegada al evento.

#AEstaHora el Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (@LulaOficial), llega a Santa Marta para participar en la IV Cumbre CELAC-UE.#ColombiaEsCELAC pic.twitter.com/ydAwqJ5k96 — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) November 9, 2025

La ciudad de Santa Marta, urbe turística bañada por el Caribe, declaró el 7 y el 10 de noviembre días festivos por la reunión de alto nivel. Los expertos no esperan ningún acuerdo de peso fruto de esta cumbre, que acabará el lunes con una declaración conjunta, pero remarcan que podría impulsar el debatido acuerdo comercial Unión Europea-Mercosur.

Pese a su diferencia en temas como la guerra en Ucrania, que el bloque Celac no ha condenado oficialmente, América Latina y Europa son aliados clave en el intercambio de tecnologías y de materia prima. A la ciudad de Santa Marta llegaron Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español, y el primer ministro de Países Bajos, Dick Schoof, así como su homólogo portugués, Luís Montenegro. También se vio a António Costa, presidente del Consejo Europeo, y al consejero presidencial de Haití, Smith Augustin.

