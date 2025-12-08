“Insoportable”: Trump explota contra reportera de ABC News

El presidente de EE. UU., Donald Trump, durante una mesa redonda en la Sala del Gabinete de la Casa Blanca, en Washington D. C., EE. UU., el 8 de diciembre de 2025. Foto: EFE - YURI GRIPAS / POOL

Este lunes, 8 de diciembre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump atacó verbalmente a otra reportera, es este caso del medio ABC News, después de que ella le formulara preguntas sobre los ataques militares de EE. UU. en el Caribe y el Pacífico.

La periodista Rachel Scott, de ABC News, cuestionó a Trump si ordenaría al secretario de Defensa, Pete Hegseth, liberar el video del segundo ataque contra los restos de una embarcación el 2 de septiembre, después de que la semana pasada afirmara que no tendría “ningún problema” en divulgarlo, según The Hill.

“No he dicho eso. Tú dijiste eso, yo no lo dije”, le respondió Trump.

Sin embargo, ella persistió en obtener otra respuesta y eso ocasiono la molestia del presidente que estresado le contestó que era: “la reportera más desagradable de todo el lugar”.

“Déjame decirte que eres un periodista insoportable – un periodista terrible, en realidad terrible. Y siempre es lo mismo contigo. Te dije que lo que Pete Hegseth quiera hacer me parece bien”, añadió Trump.

Otros choques con periodistas mujeres

Esta no es la primera vez, ni probablemente la última, en que el presidente Trump ataca a la prensa por presionarlo con preguntas incómodas o por cuestionar su administración. Sin embargo, los insultos se vuelven más frecuentes cuando se trata de reporteras mujeres

El mes pasado, en un tenso intercambio con reporteros a bordo del Air Force One, Trump ordenó callar a una periodista de Bloomberg News con las palabras: “Silencio, cerdita”. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, restó importancia a los dichos, atribuyéndolos a la franqueza característica del presidente, según The Hill.

En Truth Social, el presidente arremetió contra una reportera del New York Times —coautora de un reportaje sobre su agenda y presuntos signos de cansancio— tildándola de “fea por dentro y por fuera”.

Durante Acción de Gracias, Trump cuestionó a la corresponsal de CBS News, Nancy Cordes, si era “una persona estúpida” tras su pregunta sobre los controles de verificación para afganos, en el contexto de un tiroteo en Washington, D.C, según The Hill.

