Ucrania y aliados europeos cuestionan plan de EE. UU. y presionan por una paz viable

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski; el primer ministro británico, Keir Starmer; el canciller alemán, Friedrich Merz, y el presidente francés, Emmanuel Macron, conversan mientras salen de Downing Street 10, en Londres, Reino Unido, el 8 de diciembre de 2025. Foto: EFE - TOLGA AKMEN

Los principales aliados europeos de Ucrania mostraron este lunes en Londres su respaldo a Volodimir Zelenski, tras las críticas que recibió de Donald Trump, y expresaron escepticismo sobre detalles del plan estadounidense para terminar la guerra con Rusia.

El presidente ucraniano se reunió durante unas dos horas con los dirigentes de Reino Unido, Alemania y Francia, después de que Donald Trump lo acusara de no haber leído la propuesta estadounidense para poner fin al conflicto.

El primer ministro británico, Keir Starmer, recibió en Downing Street al mandatario ucraniano, al canciller alemán, Friedrich Merz, y al presidente francés, Emmanuel Macron, para avanzar hacia el fin de la guerra.

Los aliados de Zelenski se reunieron después de que representantes de Ucrania y Estados Unidos negociaran durante varios días en Miami, sin lograr un avance en las conversaciones.

Antes del inicio de la reunión de este lunes, Merz expresó su escepticismo sobre “algunos detalles” de las propuestas estadounidenses.

“Soy escéptico respecto a algunos detalles que vemos en los documentos procedentes de Estados Unidos, pero debemos debatirlos. Por eso estamos aquí”, declaró.

Por su parte, Macron señaló que “el problema principal es lograr una convergencia” entre las posiciones comunes de los aliados europeos, Ucrania y Estados Unidos.

Según el dirigente francés, esa convergencia sería necesaria “para finalizar estas negociaciones de paz e iniciar una nueva fase en las mejores condiciones para Ucrania, los europeos y la seguridad colectiva”.

En concordancia con Macron, el presidente ucraniano señaló que “hay ciertas cosas que no podemos gestionar sin los estadounidenses, y otras sin Europa, y por eso debemos tomar decisiones importantes”.

Frente a la cuestión territorial

Un alto funcionario indicó a AFP que la cuestión territorial sigue siendo “la más problemática” para poner fin a la guerra, que empezó hace casi cuatro años con la invasión rusa.

“Putin no quiere firmar ningún acuerdo” si “Ucrania no cede territorios” en Donbás, región del este de ese país tomada parcialmente por las tropas rusas, añadió la fuente.

Tras las reuniones, Zelenski afirmó en una rueda de prensa online que el gobierno de Kiev no tiene el derecho “legal” ni “moral” de ceder territorios ucranianos a Rusia.

“¿Nos planteamos ceder territorios? No tenemos ningún derecho legal para hacerlo, en virtud de la legislación ucraniana, nuestra Constitución y el derecho internacional. Y tampoco tenemos ningún derecho moral”, declaró.

Antes de recibir a Zelenski, Starmer insistió en que no lo presionará a que acepte el acuerdo impulsado por Trump.

Los dirigentes también abordaron el tema del uso de los activos rusos congelados en Europa para financiar a Ucrania.

El ejecutivo de la UE presentó un plan para recurrir a los activos rusos congelados en Europa, pero choca con las reticencias de Bélgica, donde tiene su sede la sociedad Euroclear, que posee unos USD 244.000 millones en activos rusos, de los casi USD 274.000 millones en la UE.

Tras el encuentro en Londres, Zelenski viajó a Bruselas para reunirse en la noche del lunes con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Después, viajará a Italia.

Se espera una propuesta el martes

Zelenski dijo el sábado que mantuvo una conversación telefónica muy “constructiva” con los enviados de Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, durante las negociaciones en Miami sobre el plan presentado por Estados Unidos.

“Ucrania está comprometida con continuar trabajando con honestidad con la parte estadounidense para alcanzar una paz real”, añadió Zelenski.

Trump criticó el domingo al presidente ucraniano. “Estoy un poco decepcionado de que Zelenski no haya leído la propuesta” de paz de Washington, declaró.

El plan inicial de Washington planteaba que Ucrania entregara territorio a Rusia, a cambio de algunas garantías de seguridad, pero no obtuvo el respaldo de Kiev por las críticas de ser muy favorable para Moscú.

Tras las enmiendas al plan original, los emisarios de Trump viajaron a Moscú la semana pasada para presentar el plan modificado al presidente ruso, Vladimir Putin.

Rusia rechazó partes de la propuesta estadounidense y afirmó que queda “mucho trabajo por hacer”.

Zelenski declaró que con sus aliados está trabajando sobre la última versión del plan estadounidense, presentada por Washington tras el viaje de los emisarios de Trump a Rusia.

El mandatario ucraniano afirmó que una versión con enmiendas del plan podría estar lista para presentarla a Estados Unidos el martes.

