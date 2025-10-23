Intento de envenenar a Noboa: 10 casos históricos de política y veneno

El intento de envenenamiento a Daniel Noboa revive la historia de líderes víctimas de ataques con veneno.

A lo largo de la historia, el envenenamiento ha sido una táctica usada para eliminar adversarios políticos. En Ecuador, el presidente Daniel Noboa habría sido víctima de un intento similar durante un evento oficial en Babahoyo, Ecuador, donde recibió una canasta con productos artesanales que contenían sustancias altamente tóxicas y potencialmente mortales.

🔑Las claves de los personajes emblemáticos envenados (por si tiene afán)

El presidente ecuatoriano Daniel Noboa habría sido víctima de un intento de envenenamiento durante un evento oficial en Ecuador.

A lo largo de la historia, varios líderes y figuras políticas han sido atacados o presuntamente con venenos como arsénico, cianuro o polonio.

Casos emblemáticos incluyen a Napoleón Bonaparte, Stalin, Juan Pablo I, Yasser Arafat y Alekséi Navalni.

Algunos de estos ataques fueron confirmados, mientras otros siguen rodeados de teorías y sospechas sin pruebas concluyentes.

El caso Noboa revive el debate sobre el uso del envenenamiento como arma silenciosa en la lucha por el poder político.

Numerosos líderes políticos han sido víctimas de envenenamiento, un método letal que en muchos casos ha terminado con sus vidas. Estos son diez casos emblemáticos de mandatarios y figuras políticas que sufrieron ataques con sustancias tóxicas:

1. Napoleón Bonaparte (Francia, 1821)

Napoleón Bonaparte falleció en 1821 durante su exilio en la isla de Santa Elena. Aunque oficialmente murió por una úlcera péptica derivada de cáncer intestinal, persistieron rumores de envenenamiento.

Análisis iniciales encontraron concentraciones elevadas de arsénico en su cabello, pero estudios posteriores concluyeron que estos niveles eran habituales en esa época debido a la exposición común a pinturas, pegamentos y tintes, según El Universo.

2. Iósif Stalin (Rusia, 1953)

La versión oficial atribuye la muerte del líder soviético a un infarto tras una vida de tensiones y excesos, pero diversas teorías señalan que Lavrenti Beria, máximo responsable de la policía secreta, lo envenenó para poner fin a sus purgas. Nikita Jruschov escribió en sus memorias que Beria le confesó: “yo lo maté y los salvé a todos”, según El Universo.

3. Juan Pablo I (Vaticano, 1978)

El papa que falleció en 1978 tuvo sospechas de posible envenenamiento con cianuro, aunque no fue confirmado oficialmente.

Aunque la causa oficial de su muerte fue un infarto, múltiples teorías sugieren que pudo haber sido envenenado con cianuro, posiblemente a través de un vaso de agua. Se han mencionado como posibles responsables a miembros de la mafia, servicios de inteligencia y sectores internos de la curia, pero el Vaticano protegió la información bajo secreto pontificio y nunca permitió una autopsia independiente, según El Universo.

4. Jaled Meshal (Palestina, 1997)

En septiembre de 1997, líderes del Mosad israelí intentaron asesinar a Jaled Meshal, entonces líder del buró político de Hamás, en Amán, Jordania. La operación consistió en introducirle un veneno a través del oído, en una acción realizada a plena luz del día, según El País.

Sin embargo, la operación fracasó cuando el veneno no lo mató de inmediato y pudo ser tratado gracias a un antídoto proporcionado a Meshal por las autoridades jordanas, tras una crisis diplomática.

5. Victor Yúshchenko (Ucrania, 2004)

Expresidente de Ucrania, fue envenenado en 2004 con dioxina durante su campaña electoral, lo que le causó graves daños físicos, pero sobrevivió al ataque.

Aunque logró sobrevivir y triunfar en los comicios de enero de 2005, su rostro conservó las secuelas visibles del veneno.

6. Yasser Arafat (Palestina, 2004)

Yasser Arafat fue el líder histórico de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) durante 35 años y se convirtió en el primer presidente de la Autoridad Nacional Palestina en 1996. Falleció el 11 de noviembre de 2004 a los 75 años en el Hospital Militar Percy en París, Francia, tras una súbita enfermedad que comenzó en octubre de ese año, según CNN.

En julio de 2012, la cadena Al Jazeera publicó un documental revelando que el Instituto de Radiofísica del Hospital Universitario de Lausana (Suiza) había encontrado niveles anormalmente altos de polonio-210 en efectos personales de Arafat: su cepillo de dientes, ropa, pañuelo palestino (kufiya), y muestras de sangre, sudor, saliva y orina.

7. Alexander Litvinenko (Rusia, 2006)

Alexander Litvinenko fue un exoficial del Servicio Federal de Seguridad (FSB) ruso que huyó a Londres, donde recibió asilo político tras acusar públicamente a sus superiores de ordenarle asesinar al magnate Boris Berezovsky.

El 1 de noviembre de 2006, Litvinenko se reunió con dos exagentes rusos, Andréi Lugovói y Dimitri Kovtun, en el Pine Bar del Hotel Millennium en Londres. Durante ese encuentro, tomó té contaminado con polonio-210, una sustancia radiactiva altamente tóxica y letal, según la BBC.

8. Hugo Chávez (Venezuela, 2013)

Aunque oficialmente murió de cáncer, tanto él como su sucesor Nicolás Maduro y otros líderes latinoamericanos como Evo Morales han especulado sobre un posible envenenamiento.

En 2011, Chávez sugirió que Estados Unidos podría haber desarrollado tecnología para inducir cáncer. Sin embargo, no existen pruebas concretas que confirmen esta teoría, según CNN.

9. Alekséi Navalni (Rusia, 2020)

Alekséi Navalni fue un destacado político opositor ruso y activista anticorrupción que sufrió un envenenamiento el 20 de agosto de 2020.

Durante un vuelo de Tomsk a Moscú, Navalni comenzó a sentirse gravemente enfermo después de beber té en el aeropuerto, lo que obligó al avión a realizar un aterrizaje de emergencia en Omsk, donde fue hospitalizado en estado crítico y puesto en coma inducido.

El gobierno alemán confirmó mediante análisis de laboratorio que había sido envenenado con Novichok, un agente nervioso de grado militar desarrollado históricamente por el gobierno soviético y ruso, según la BBC.

10. Roman Abramovich (Rusia, 2022)

El oligarca ruso y exdueño del Chelsea FC sufrió síntomas compatibles con envenenamiento durante las negociaciones de paz entre Ucrania y Rusia en la frontera con Bielorrusia: problemas cutáneos, lagrimeo y pérdida temporal de visión. Otros negociadores ucranianos experimentaron efectos similares.

Las investigaciones señalan a sectores de línea dura en Moscú, interpretándose más como una advertencia que como un intento de asesinato, según El Universo.

