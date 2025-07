Inundaciones en Texas: buscan a decenas de desaparecidos; Trump viajaría a la zona

Un hombre retira escombros de su propiedad en Kerrville, Texas, comunidad afectada por las inundaciones. Foto: EFE - DUSTIN SAFRANEK

Las inundaciones provocadas por el desborde del río Guadalupe en el sur de Texas ya dejan 78 muertos y decenas de niñas desaparecidas. La tragedia ocurrió la madrugada del 4 de julio tras lluvias torrenciales. Voluntarios, rescatistas y autoridades estatales siguen buscando cuerpos. El presidente Donald Trump planea visitar la zona el viernes.

Joyce, el último mensaje: “Nos está llevando el agua”

Joyce Bandon, de 21 años, desapareció junto a tres amigos en una casa de campo a orillas del río Guadalupe. El agua arrasó todo. “Nos está llevando el agua” fue el último mensaje que envió a su familia antes de perder la señal.

Equipos de voluntarios recorren 11 kilómetros de orilla, levantando ramas y escombros con remos, buscando entre árboles y vehículos volcados. “Mientras más ojos, mejor”, dice Louis Deppe, líder de búsqueda.

🔑Las claves de la tragedia en Texas (por si tiene afán)

El río Guadalupe colapsó tras lluvias torrenciales el 4 de julio.

Hay al menos 78 muertos confirmados.

Trump declaró estado de catástrofe y planea visitar Texas el viernes.

Nuevas lluvias amenazan con más inundaciones.

Voluntarios rastrean orillas y campamentos en busca de cuerpos.

Unas 750 niñas estaban en un campamento religioso cuando la corriente arrasó con las cabañas.

👉 Lo último sobre las inundaciones en Texas

Esta es la peor catástrofe natural en Texas desde el huracán Harvey y expone la fragilidad de los sistemas de respuesta, el impacto del cambio climático y las consecuencias de recortes a agencias de monitoreo climático en medio de fenómenos cada vez más extremos.

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que podrían caer hasta 250 mm de lluvia adicionales en zonas ya saturadas. El río Guadalupe subió ocho metros en 45 minutos, arrastrando casas, árboles y autos enteros.

El presidente Donald Trump firmó una declaración de desastre mayor, que activa ayuda federal. En horas de la tarde dijo que “probablemente” visitará Texas el viernes.

Científicos y expertos han criticado los recortes de su gobierno a NOAA, la agencia que lanza alertas meteorológicas. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, afirmó que el presidente quiere “renovar el sistema”.

El foco de búsquedas de desaparecidos está sobre unas 750 niñas que estaban en un campamento religioso cuando la corriente arrasó con las cabañas. Decenas de ellas están siendo buscadas.

Gente de todo el país llegó a ayudar. “Buscamos a cualquiera, no solo a quienes nos pidieron ayuda”, dice Adam Durda. El equipo de Justin Morales halló tres cuerpos, entre ellos una de las niñas del campamento atrapada en un árbol, según registró la AFP.

“Queremos darles un cierre a las familias. Por eso estamos aquí”, dice.

🎤 Lo que dicen

“No pararemos hasta encontrar a todas las niñas”, dijo Greg Abbott, gobernador de Texas.

🔍 Lo que sigue

Continúan los operativos de búsqueda en el condado de Kerr y zonas aledañas. Se mantiene la alerta por más lluvias, mientras el gobierno federal evalúa ampliar la respuesta ante la emergencia.

