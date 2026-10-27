Indagan si Bolsonaro salió de Brasil tras perder las elecciones y nuevas investigaciones

La Policía de Brasil está tratando de verificar en los puestos fronterizos si Flávio Bolsonaro salió del país. Esto lo reporta la prensa local después de que el lunes un juez le ordenara al excandidato entregar sus pasaportes y de que el domingo perdiera las elecciones ante el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, en medio de varias investigaciones que tiene encima. La más reciente tiene que ver con la sospecha de financiación extranjera en su campaña presidencial.

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Este martes se empezó a decir que Bolsonaro había escapado hacia Argentina, específicamente a Iguazú, con la idea de tomar un vuelo privado a Estados Unidos, resumió el medio Página 12. Fuentes relacionadas con la Policía de Seguridad Aeroportuaria le aseguraron a dicho diario que el plan de vuelo era para el país norteamericano y estaba prevista la partida a la madrugada. Sin embargo, desde el aeropuerto de Iguazú se señaló que el avión saldrá hacia Miami en la tarde y que en la lista de pasajeros no hay nadie de la familia Bolsonaro. Ahora bien, la Policía de Misiones indicó que hubo versiones que indicaban que Bolsonaro iba a tomar el vuelo. Las autoridades en Brasil, que dijeron que oficialmente no cruzó la frontera, están buscando su paradero. Se desconoce dónde están él y su familia.

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Los pasaportes de Flávio Bolsonaro fueron cancelados después de que no los entregara como le había ordenado la justicia, indicó el martes una fuente policial a la AFP, mientras en Brasil surgen interrogantes sobre su paradero.

"Los pasaportes de Flávio Bolsonaro están cancelados", dijo la fuente policial, después de que el excandadito no cumpliera la orden judicial.

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Añadió que no "hay registro formal" de que el senador haya salido del país.

Las autoridades argentinas desmintieron a su vez versiones difundidas por medios locales según las cuales Bolsonaro habría intentado salir de su país hacia Argentina.

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Fue el medio Infobae el que circuló la versión de que el excandidato presidencial se dio supuestamente a la fuga, detalló Página 12, donde también se lee que de Migraciones de Iguazú salió en off the record el dato de que el sistema se cayó y no se pudo precisar si Bolsonaro entró a Argentina. Las autoridades de allí comentaron que no hay constancia del paso del senador por el país. El portavoz del presidente Javier Milei aseguró, por su parte, que el brasileño "no ha pedido asilo".

¿Cuáles son las investigaciones que tiene Flávio Bolsonaro en Brasil?

Se supone que, por orden judicial del magistrado del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, Bolsonaro tenía 24 horas para entregar sus pasaportes. El plazo se cumple este martes. Él investiga una presunta trama de blanqueo de dinero con apuestas en línea en la que supuestamente estaría implicado Bolsonaro con el abogado Willer Tomaz, amigo suyo. El togado justificó su decisión con un comentario que hizo su hermano Eduardo, residente en Estados Unidos, acerca de que Flávio también debía irse del país. En unas declaraciones del lunes, en las cuales denunció una intimidación, el excandidato negó intenciones de salir de Brasil: "Mi lugar está al lado del pueblo brasileño, enfrentando los desafíos". Además, aceptó liderar la oposición al próximo gobierno de Lula da Silva.

En paralelo, Flávio Dino, del Tribunal Supremo Federal, le ordenó a la policía abrir una investigación para esclarecer las sospechas de financiación extranjera de la campaña electoral de Flávio Bolsonaro. De acuerdo a la información dada por el medio Folha, la investigación se centrará en las sospechas de trato desigual por parte de Meta y la supuesta afluencia de recursos procedentes de Estados Unidos a través de Rockbridge Network, un grupo conservador que reúne a figuras destacadas de la tecnología, la inversión y la política estadounidense. Según Dino, existen elementos que "apuntan a una intensificación de las pruebas de injerencia extranjera en el proceso electoral" y recalcó que "la injerencia, directa o indirecta, de un Estado extranjero en asuntos sujetos a la soberanía brasileña no está permitida".

Además de lo anterior, también está siendo investigado por presunta financiación ilegal de una película sobre su padre, Jaír Bolsonaro. La policía halló indicios contra él por corrupción, blanqueo de capitales y evasión de divisas. Las sospechas giran en torno a los pagos millonarios de Daniel Vorcaro, antiguo dueño del Banco Master y actualmente en prisión preventiva por un enorme fraude financiero, supuestamente destinados a producir Dark Horse.

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