“Invoco a Petro, Chile y Brasil: vamos a la guerra (contra la corrupción)”: Pedro Castillo

Pedro Castillo, expresidente de Perú, aprovechó su intervención durante la sesión 52 de su juicio por un golpe de Estado fallido en 2022 para convocar al presidente de Colombia, Gustavo Petro, y a los mandatarios de Brasil y Chile a iniciar una “guerra” contra la corrupción.

“Desde acá invoco no solo al presidente Petro, también al presidente de Chile, de Bolivia y de Brasil: de una vez vamos a la guerra, pero a aquella guerra que termine con la delincuencia, con la corrupción, con el saqueo, con todo lo que tenemos que hacer”, aseguró Castillo en su intervención.

Llama a Petro y a los presidentes de Chile y Brasil a una “guerra” contra la corrupción.

Se declara inocente y denuncia persecución política.

Responde a la opositora Keiko Fujimori por tensiones sobre la isla Santa Rosa.

Está procesado por golpe de Estado y corrupción.

Expertos discrepan: unos hablan de lawfare, otros de golpe fallido.

En la misma audiencia, Castillo aseguró que era inocente de los cargos que se le imputan.

“Hasta el momento no se me encuentra el delito que se me imputa. Simplemente, decirles que soy un presidente secuestrado, un presidente que empezó a impulsar el desarrollo de miles de compatriotas”, afirmó.

También abordó la tensión actual entre los gobiernos de Colombia y Perú por la soberanía de la isla Santa Rosa, en el Amazonas. Indirectamente, respondió a las declaraciones de la política peruana Keiko Fujimori, quien hace unos días arremetió contra el presidente Petro, llamándolo “guerrillero” y asegurando que lo que este decía sobre la soberanía de la isla era una “pantalla de humo” para tapar lo que pasaba en su país.

Castillo recordó episodios controvertidos del gobierno del expresidente Alberto Fujimori como respuesta a la hostilidad de su hija contra Petro.

“El día de hoy han salido falsos patriotas con mapa en mano, a decir: ‘Esto tenemos que hacer sin autoridad moral’. Entre ellos, algunos líderes políticos que en otro momento vendieron las propias armas a las FARC de Colombia. Incluso encontraron droga en el avión presidencial”, expresó el exmandatario durante la audiencia.

📌 ¿De qué es el juicio contra Pedro Castillo?

El exmandatario enfrenta un juicio desde 2022, tras ser detenido apenas 18 meses después de iniciar su mandato presidencial, por haber intentado disolver el Congreso peruano. Esta medida fue catalogada por muchos sectores en Perú como un “golpe de Estado”, según la BBC.

Adicionalmente, el Ministerio Público, a través del Área Especializada en Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, presentó una denuncia en contra de Castillo por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada. En la denuncia también figuran congresistas del partido Acción Popular, conocidos como “Los Niños”.

“Esto es un caso típico de lawfare, una persecución política disfrazada de proceso judicial, como lo vimos con Lula en Brasil o con Evo Morales en Bolivia”, aseguró Eugenio Raúl Zaffaroni, exjuez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en entrevista con La Primera.

Sin embargo, el constitucionalista Lucas Gershi sostiene que lo que intentó hacer el expresidente peruano en diciembre de 2022 sí corresponde a un golpe de Estado.

“El señor Pedro Castillo no era cualquier persona, era el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Cuando Castillo lee este manifiesto, busca borrar del mapa el Estado de derecho en el Perú. No solo cerrar el Congreso, sino también el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial, la Fiscalía. Prácticamente, concentrar todo el poder en su mano”, aseguró Gershi al medio peruano Exitosa.

