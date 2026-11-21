El líder de la ultraderecha brasileña fue ingresado el viernes en cuidados intensivos con el diagnóstico de obstrucción aguda de abdomen y en el "momento se encuentra estable clínicamente, consciente, orientado y con…

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, quien cumple en prisión domiciliaria una condena de 27 años de prisión por golpismo, está ingresado en una unidad de cuidados intensivos de un hospital de Brasilia por una obstrucción abdominal y sin previsión de alta, pero su estado es estable, informaron este sábado sus médicos.

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Jair Bolsonaro, en cuidados intensivos y sin fecha de alta por una obstrucción intestinal

El líder de la ultraderecha brasileña fue ingresado el viernes en cuidados intensivos con el diagnóstico de obstrucción aguda de abdomen y en el "momento se encuentra estable clínicamente, consciente, orientado y con respiración espontánea", según un boletín divulgado por el hospital DF Star de Brasilia.

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De acuerdo con la nota, los médicos que lo tratan iniciaron medidas clínicas de hidratación, le ofrecen ayuno oral con soporte nutricional y le colocaron una sonda gástrica para tratar la obstrucción en el intestino delgado.

Del resultado de este tratamiento y de la evolución del estado de salud del paciente en las próximas horas dependerá si se le somete a una nueva cirugía, explicó el médico del exmandatario, Brasil Caiado, quien afirmó que la obstrucción en el intestino delgado es "casi total".

"Por ahora no hay previsión de alta médica", concluye el boletín del hospital.

El expresidente (2019-2022) fue hospitalizado el viernes tras quejarse de fuertes dolores abdominales.

Bolsonaro fue trasladado desde su residencia, donde cumple prisión domiciliaria humanitaria, bajo escolta de la Policía, después de que su médico considerara necesario su ingreso hospitalario.

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En un mensaje en sus redes sociales, el senador electo Carlos Bolsonaro, uno de los hijos del expresidente y quien lo acompaña desde el viernes en el hospital, afirmó que por la sonda gástrica que le fue introducida en la madrugada del sábado fue retirado casi un litro de residuos alimenticios.

"En este sube y baja, cuando los efectos de las medicinas pasan, las ansias de vómito vuelven visiblemente, la barriga nuevamente de distiende, los dolores se agravan con los bostezos y la preocupación con una broncoaspiración aumenta", afirmó el senador electo.

El magistrado Alexandre de Moraes, instructor del juicio en la Corte Suprema que concluyó con la condenación de Bolsonaro, autorizó a sus hijos a visitarlo diariamente en el hospital mientras esté ingresado, algo que les es vetado en la residencia.

El magistrado, sin embargo, vetó el uso de celulares durante la visita y prohibió la grabación de fotos, audios o vídeos para redes sociales.

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Bolsonaro acumula un extenso historial de hospitalizaciones y operaciones desde que fue apuñalado durante un acto de campaña en septiembre de 2018, en Juiz de Fora, cuando era candidato presidencial.

El atentado le provocó al líder ultraderechista graves lesiones abdominales y obligó a realizarle una primera intervención quirúrgica de urgencia, seguida de otras operaciones por complicaciones intestinales.

El estado de salud de Jair Bolsonaro fue uno de los argumentos considerados por Moraes para autorizar en marzo el cumplimiento de su condena en prisión domiciliaria por razones humanitarias.

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Bolsonaro, condenado por haber intentado impedir la posesión presidencial del líder progresista Luiz Inácio Lula da Silva, que lo derrotó en las elecciones de 2022, comenzó a cumplir su pena en noviembre de 2025, inicialmente en dependencias de la Policía Federal y posteriormente en el complejo penitenciario conocido como Papudinha, antes de ser trasladado a su residencia.

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