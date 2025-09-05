Joe Biden se sometió a una cirugía por cáncer de piel, según reportes de prensa

Joe Biden fue diagnosticado el pasado mayo con cáncer de próstata en estado “agresivo”, con metástasis en los huesos, y a finales del mismo mes inició el tratamiento con buenas expectativas. Foto: EFE - JIM LO SCALZO

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El expresidente de Estados Unidos, Joe Biden, a quien se le diagnosticó el pasado mayo un agresivo cáncer de próstata, se sometió recientemente a una operación para quitarle células cancerígenas de la piel, según adelantó NBC News, citando a una portavoz de quien fue inquilino de la Casa Blanca entre 2021 y 2025.

Biden, de 82 años, habría sido sometido a una intervención de cirugía Mosh, una técnica que se utiliza en los cánceres de piel más frecuentes, aseguró el medio de comunicación, que añadió que se desconoce la fecha exacta de la operación.

NBC enfatizó, sin embargo, en que el expresidente fue fotografiado el mes pasado saliendo de una iglesia en el estado de Delaware, y que ya entonces tenía una incisión visible en la cabeza.

El también exsenador y exvicepresidente, nacido en 1942 en el seno de una familia católica de origen irlandés en la ciudad minera de Scranton (Pensilvania), fue diagnosticado el pasado mayo con cáncer de próstata en estado “agresivo”, con metástasis en los huesos, y a finales del mismo mes inició el tratamiento con buenas expectativas.

En febrero de 2023, a Biden se le extirpó una lesión cancerosa en el pecho en una operación exitosa. Antes de asumir el cargo de presidente de Estados Unidos, también le fueron extirpadas otras más de la piel que no constituyeron un melanoma.

Los reparos frente al estado de salud del demócrata fueron unos de los motivos por los cuales él decidió retirarse de la contienda electoral del año pasado, razón por la cual abandonó la carrera por la reelección y le abrió el paso a su vicepresidenta, Kamala Harris, para que tomara las banderas del partido ante Donald Trump, que salió victorioso en las urnas.

Biden era la persona de más edad elegida presidente en el momento de su victoria en 2020. Ese récord fue superado el año pasado con el republicano, ahora de 79 años. Desde su salida de la Casa Blanca, el exmandatario ha hecho pocas apariciones públicas. En abril, pronunció un discurso en defensa de la Seguridad Social contra los recortes propuestos por Donald Trump. En aquella ocasión, declaró: “En menos de 100 días, esta nueva administración ha hecho tanto daño y tanta destrucción, que es impresionante”.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com