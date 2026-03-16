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Kast copia a Trump: plan antimigración tiene un muro y una zanja de 3 metros de profundidad

La semana pasada se vio el movimiento de maquinaria en la frontera y se espera que entre lunes y martes empiecen los primeros trabajos. Kast empieza su gobierno centrado en una de sus promesas de campaña: hacerle frente a la migración irregular.

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Redacción Mundo
16 de marzo de 2026 - 03:18 p. m.
El presidente de Chile, José Antonio Kast, recibió el mando de su antecesor Gabriel Boric.
El presidente de Chile, José Antonio Kast, recibió el mando de su antecesor Gabriel Boric.
Foto: EFE - Ailen Díaz
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El presidente de Chile, José Antonio Kast, que se posesionó la semana pasada en el cargo, dio a conocer su proyecto de seguridad y de manejo de la migración. Su idea, parecida a la de Donald Trump en Estados Unidos, es construir una zanja de 3 metros de profundidad y un muro de 5 metros en la frontera norte del país para contener la migración irregular.

El “Plan Escudo Fronterizo”, que salió a la luz durante su campaña a la Presidencia, quedó en firme tras la firma de un decreto que contempla el incremento de medios militares, el mejoramiento de las comunicaciones en la frontera y la vigilancia a través de drones, cámaras térmicas y sensores ópticos.

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En un plazo de 90 días, esa hoja de ruta debe llevar no solo a la construcción del muro, sino a coordinar a las fuerzas armadas, carabineros y policía, así como a aumentar el control migratorio y la persecución de delitos transnacionales.

El pasado viernes comenzó el despliegue en el Complejo Fronterizo Chacalluta, entre Chile y Perú, donde se observaron camiones y maquinaria del Ejército que llegaron para preparar el inicio de las obras que mandó el Gobierno.

Claudio Alvarado, ministro del Interior, comentó en una entrevista con 24 Horas que los primeros trabajos “podrían comenzar este lunes o martes”, concretando así una de las promesas de campaña que Kast hizo en materia migratoria.

Al respecto, Kast mencionó: “Le encomiendo que nos colabore con la construcción de barreras físicas para detener el ingreso de la inmigración ilegal. Contará con nuestro apoyo y respaldo, y la colaboración a nivel regional de todos los países que quieren combatir el crimen organizado, el narcotráfico y la inmigración ilegal que afecta a nuestra nación”.

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Por Redacción Mundo

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