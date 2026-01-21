Kast nombró como ministros a dos exabogados de Pinochet y a una opositora del aborto

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, habla durante la presentación de su gabinete en Santiago. Foto: EFE - Adriana Thomasa

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, designó a dos exabogados del dictador Augusto Pinochet como sus futuros ministros de Defensa y de Justicia y Derechos Humanos.

El líder del Partido Republicano, quien asumirá el poder el 11 de marzo, ha declarado públicamente su admiración por Pinochet, cuyo régimen asesinó y desapareció a más de 3.000 opositores entre 1973 y 1990.

En una ceremonia en Santiago, Kast presentó a su próximo gabinete, en el que figuran Fernando Barros, de 68 años, como jefe de Defensa, y Fernando Rabat, de 53 años, como ministro de Justicia y de Derechos Humanos. Ambos fueron parte del equipo de abogados del fallecido dictador.

Fernando Barros lideró la defensa de Pinochet mientras estuvo detenido en Londres en 1998 a petición de la justicia española, que buscaba su extradición para juzgarlo por crímenes de lesa humanidad. Rabat, por su parte, representó al general en un caso de malversación de fondos públicos. Pinochet murió en 2006, a los 91 años, sin ser condenado por ninguna de las acusaciones.

“Este gabinete no nace de cuotas, ni de cálculos, ni de presiones. Nace de una convicción profunda y de una vocación común: poner a Chile por delante siempre”, señaló el mandatario electo.

La designación de Rabat se daba por hecho, lo que generó críticas de las agrupaciones de víctimas de la dictadura. “Nos parece realmente una falta de respeto que quien fue parte del equipo defensor del dictador más sanguinario de América Latina pueda asumir ese cargo”, afirmó recientemente Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos.

Es un gabinete de “emergencia”, según el presidente electo chileno

Kast, de 60 años, ganó las elecciones con holgura en segunda vuelta frente a la candidata izquierdista Jeannette Jara, con la promesa de enfrentar con mano dura la delincuencia y la migración irregular.

“Este gabinete no fue conformado para administrar la normalidad. Fue convocado para enfrentar una emergencia nacional”, dice el texto de presentación oficial de los 24 nuevos ministros.

En Relaciones Exteriores, Kast nombró a Francisco Pérez Mackenna, exgerente del grupo Quiñenco, uno de los conglomerados económicos más importantes del país. Sin trayectoria diplomática, Kast busca que él despliegue su experiencia gerencial para atraer nuevas inversiones a Chile.

En Hacienda asumirá el cerebro de su equipo económico, Jorge Quiroz, favorito de los empresarios, a quienes prometió desregulaciones para aumentar inversiones.

Parlamentarios de izquierda le han criticado su rol como asesor de empresas acusadas de colusión. “Su historial ligado a asesorías en casos de colusión genera legítimas dudas. Esperamos que eso no marque su actuar como ministro”, cuestionó el diputado socialista Daniel Manouchehri.

En el Ministerio de Seguridad estará la exfiscal de la Región de Tarapacá, Tamara Steinert, quien lideró una de las mayores investigaciones en contra de las operaciones en Chile de la banda venezolana Tren de Aragua.

La cartera de Deportes quedará a cargo de la exlanzadora de bala Natalia Ducó, quien cumplió una sanción de tres años por consumo de sustancias prohibidas.

Aunque prometió un “gobierno de unidad”, Kast privilegió un perfil técnico y sin militancia partidista. “Es un gabinete muy marcado por la independencia” de los partidos, lo que constituye “una apuesta arriesgada”, dijo a la AFP el politólogo de la Universidad del Desarrollo, Rodrigo Arellano.

Según él, sus nuevos ministros no le garantizan un “blindaje” frente “a una oposición que se vislumbra que va a ser bastante dura”. Aunque serán la fuerza mayoritaria en el Congreso, los partidos de derecha afines a Kast no tendrán el control absoluto del próximo parlamento.

El caso de la nueva ministra de la Mujer e Igualdad de Género en Chile

Opositora al aborto, Kast nombró en la cartera a Judith Marín, una joven de 30 años que es expresidenta de un grupo de estudiantes de una iglesia evangélica que perteneció a las Águilas de Jesús, un grupo cristiano de extrema derecha que recluta en universidades de todo el país.

Ella, que ha defendido públicamente la “familia natural” —la idea de que un hombre y una mujer encabezan un hogar— como centro de la sociedad, fue expulsada una vez del Senado por gritar “regresen al Señor” durante una votación para despenalizar el aborto en circunstancias restringidas.

Apenas en octubre se le escuchó decir: “Nuestro país está pasando por una crisis espiritual, social, moral y política, y más que nunca nosotros, los hijos de Dios, necesitamos levantarnos”.

Desde 2017, el aborto en Chile está despenalizado en tres casos específicos: si la vida de la madre está en riesgo, si el embarazo es fruto de una violación o si el feto no sobrevive. El Congreso de Chile debate un proyecto de ley presentado el año pasado por el presidente saliente, Gabriel Boric, que despenalizaría el aborto en cualquier circunstancia hasta la semana 14 de embarazo.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com