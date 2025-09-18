La burla sobre el duelo de Trump por Charlie Kirk que le costó el programa a Kimmel

“Así no es como un adulto llora la muerte de alguien a quien llama amigo", comentó Jimmy Kimmel acerca de Trump y el asesinato de Charlie Kirk. Foto: AFP - CHRIS DELMAS

La decisión de la cadena ABC de sacar del aire el show de Jimmy Kimmel tras unos comentarios que hizo sobre el asesinato de Charlie Kirk, aliado de Donald Trump, fue alabada por unos, incluso por el mismo presidente estadounidense, y criticada por otros.

En su monólogo del lunes, al presentador se le escuchó decir que “la pandilla MAGA está tratando desesperadamente de caracterizar a este chico que asesinó a Charlie Kirk como cualquier cosa menos uno de los suyos y haciendo todo lo posible para sacar provecho político de ello”.

Pero su intervención no terminó allí. Posteriormente, Kimmel criticó la decisión del jefe de la Casa Blanca de izar las banderas estadounidenses a media asta y se burló de la reacción del presidente ante el homicidio.

“Así no es como un adulto llora la muerte de alguien a quien llama amigo. Así es como un niño de cuatro años llora la muerte de un pez dorado”, aseguró el comediante con respecto a una declaración que Trump dio ante unos periodistas poco después del crimen.

Cuando un reportero le preguntó acerca de cómo estaba tras el asesinato de Kirk, Trump respondió: “Creo que bastante bien”. Señalando algo al lado suyo, agregó: “Justo ahí pueden ver los camiones con los que estamos empezando la construcción de un nuevo salón de baile de la Casa Blanca, algo que han intentado conseguir durante unos 150 años”.

Con tono irónico, Kimmel dijo que “se puede ver lo duro que está tomando esto el presidente”. De hecho, tras la suspensión de su programa, Trump dijo que era una “buena noticia para Estados Unidos” y felicitó a ABC por la decisión. “Tenía malos índices de audiencia”, agregó el republicano, quien aprovechó para decir que Kimmel es una “persona sin talento”.

