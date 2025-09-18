“Ninguna persona está por encima de la ley”: demócratas a Rubio por el caso de Uribe Vélez

“El único crimen del expresidente ha sido luchar sin cansancio por su país. La instrumentalización de la rama judicial en Colombia por jueces radicales ahora tiene un precedente preocupante”, escribió el secretario de Estado, Marco Rubio, en la red social X. Foto: EFE - WILL OLIVER

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un grupo de congresistas demócratas le envió una carta al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, tras sus pronunciamientos frente al caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez. En la misiva, los legisladores expresaron su apoyo a la independencia judicial en Colombia.

Ante el argumento de Rubio acerca de que el líder del Centro Democrático era víctima de “la instrumentalización del poder judicial por parte de jueces radicales”, los firmantes de la carta respondieron que “el auténtico Estado de derecho exige que ninguna persona, sin importar su estatus o posición en el Gobierno, esté por encima de la ley”.

Los que respaldaron la carta fueron Jim McGovern, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes, Delia Ramírez, Alexandria Ocasio-Cortez, Nydia Velázquez, Hank Johnson y Jonathan Jackson, entre otros más. Dirigiéndose a Rubio, ellos dijeron: “Su declaración del 28 de julio es contraria a los principios de Estado de derecho, soberanía e independencia judicial. El pueblo de Colombia merece algo mejor del Gobierno de Estados Unidos”.

Los congresistas recordaron que el mismo Departamento de Estado ha confirmado, a través de diversos informes, la independencia judicial en el país. Por ejemplo, un documento de 2023 detalló que “la ley preveía un poder judicial independiente, y que el Gobierno, por lo general, respetó la independencia e imparcialidad judicial”.

Asimismo, le pidieron a Rubio que “cese los ataques contra la independencia del sistema judicial colombiano y deje en claro que la política de Estados Unidos no exime a nadie, ni siquiera a los expresidentes, del cumplimiento del Estado de derecho”. En las líneas que firmaron, también manifestaron que la condena de Uribe Vélez, frente a la cual apeló, “no es el resultado de la agenda política de una persona o de un partido, sino un reflejo de la imparcialidad objetiva de las instituciones judiciales de Colombia”.

¿Qué dijo Marco Rubio sobre Álvaro Uribe Vélez?

“El único crimen del expresidente ha sido luchar sin cansancio por su país. La instrumentalización de la rama judicial en Colombia por jueces radicales ahora tiene un precedente preocupante”, escribió el secretario de Estado en la red social X.

Former Colombian President Uribe’s only crime has been to tirelessly fight and defend his homeland. The weaponization of Colombia’s judicial branch by radical judges has now set a worrisome precedent. — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) July 28, 2025

Desde sus primeros años en el Senado representando a Florida, Rubio ha sido cercano a la derecha colombiana. Él ha construido relaciones estrechas con sectores del uribismo, especialmente con figuras clave del Centro Democrático. También ha sido un defensor vocal de la política de mano dura contra el narcotráfico, del Tratado de Libre Comercio con Colombia y de una visión geopolítica que considera al país como un aliado estratégico en la región frente a gobiernos de izquierda, como los de Venezuela, Nicaragua y Cuba.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com