“Ninguna persona está por encima de la ley”: demócratas a Rubio por el caso de Uribe Vélez

Un grupo de congresistas estadounidenses le mandó una carta al secretario de Estado del gobierno de Donald Trump tras sus declaraciones sobre el juicio del expresidente colombiano. Los legisladores le pidieron a Rubio que “cese los ataques contra la independencia del sistema judicial” del país.

Redacción Mundo
18 de septiembre de 2025 - 03:03 p. m.
“El único crimen del expresidente ha sido luchar sin cansancio por su país. La instrumentalización de la rama judicial en Colombia por jueces radicales ahora tiene un precedente preocupante”, escribió el secretario de Estado, Marco Rubio, en la red social X.
Foto: EFE - WILL OLIVER
Un grupo de congresistas demócratas le envió una carta al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, tras sus pronunciamientos frente al caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez. En la misiva, los legisladores expresaron su apoyo a la independencia judicial en Colombia.

Ante el argumento de Rubio acerca de que el líder del Centro Democrático era víctima de “la instrumentalización del poder judicial por parte de jueces radicales”, los firmantes de la carta respondieron que “el auténtico Estado de derecho exige que ninguna persona, sin importar su estatus o posición en el Gobierno, esté por encima de la ley”.

Los que respaldaron la carta fueron Jim McGovern, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes, Delia Ramírez, Alexandria Ocasio-Cortez, Nydia Velázquez, Hank Johnson y Jonathan Jackson, entre otros más. Dirigiéndose a Rubio, ellos dijeron: “Su declaración del 28 de julio es contraria a los principios de Estado de derecho, soberanía e independencia judicial. El pueblo de Colombia merece algo mejor del Gobierno de Estados Unidos”.

Los congresistas recordaron que el mismo Departamento de Estado ha confirmado, a través de diversos informes, la independencia judicial en el país. Por ejemplo, un documento de 2023 detalló que “la ley preveía un poder judicial independiente, y que el Gobierno, por lo general, respetó la independencia e imparcialidad judicial”.

Asimismo, le pidieron a Rubio que “cese los ataques contra la independencia del sistema judicial colombiano y deje en claro que la política de Estados Unidos no exime a nadie, ni siquiera a los expresidentes, del cumplimiento del Estado de derecho”. En las líneas que firmaron, también manifestaron que la condena de Uribe Vélez, frente a la cual apeló, “no es el resultado de la agenda política de una persona o de un partido, sino un reflejo de la imparcialidad objetiva de las instituciones judiciales de Colombia”.

¿Qué dijo Marco Rubio sobre Álvaro Uribe Vélez?

“El único crimen del expresidente ha sido luchar sin cansancio por su país. La instrumentalización de la rama judicial en Colombia por jueces radicales ahora tiene un precedente preocupante”, escribió el secretario de Estado en la red social X.

Desde sus primeros años en el Senado representando a Florida, Rubio ha sido cercano a la derecha colombiana. Él ha construido relaciones estrechas con sectores del uribismo, especialmente con figuras clave del Centro Democrático. También ha sido un defensor vocal de la política de mano dura contra el narcotráfico, del Tratado de Libre Comercio con Colombia y de una visión geopolítica que considera al país como un aliado estratégico en la región frente a gobiernos de izquierda, como los de Venezuela, Nicaragua y Cuba.

Por Redacción Mundo

CARLOS BARRGAN(lcggj)Hace 5 minutos
Por fortuna, en las grandes potencias aún existen legisladores sensatos y honestos, a pesar de estar dirigidos por individuos soberbios, fanáticos y ególatras. En Colombia, aún existen fiscales, jueces y magistrados probos e imparciales que, no se dejan intimidar y aplican justicia sin hacer excepciones ni miramientos. Justicia es todo lo que deben hacer, ni más ni menos, solamente justicia.
myriam santamaria moncada(73179)Hace 5 minutos
Como no defender a los delincuentes cuando su amigo y presidente es un convicto que se declaró emperador
Alex Alvarez(xf8b8)Hace 13 minutos
Entre bomberos no se pisan las mangueras. Él sabe por qué lo defiende a capa y espada, Uribe es su cómplice por estas tierras.
Fernando(6ytmj)Hace 20 minutos
Sinceramente uno no sabe si esta gente es cínica, mal intencionada o una mezcla de las dos. Decirle a los colombianos que este personaje Uribe es solo un perseguido y que no ha hecho nadita por lo que se le condenó es francamente de risa.
JORGE HERNANDO DIAZ VALDIRI(3962)Hace 33 minutos
QUE LO RELEAN, APRENDAN Y ACEPTEN LOS ULTRADERECHISTAS Y EL MISMO EE, QUE ES SU VOCERO PERMANENTE.
