Murillo y Ortega exponen en Nicaragua a presos políticos como propaganda ante EE. UU.

Los copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, exhibieron ante los medios de comunicación oficialistas a presos políticos que estaban como desaparecidos forzadamente. Esa movida, que es una vieja práctica de la dupla, se dio días antes de una decisión crucial que debe tomar Estados Unidos frente al país centroamericano.

Una de las personas que fue sometida a esa acción fue la periodista Fabiola Tercero Castro. Según la prensa que respalda al régimen, ella “les quita la máscara y desmiente la campaña mediática con la que aseguran que ‘estaba desaparecida’, secuestrada”. De acuerdo con el reporte hecho por el canal 13 Viva Nicaragua, propiedad de los Ortega Murillo, ella ha estado en su casa, con su mamá.

Sin embargo, desde julio de 2024, cuando desapareció, organizaciones de periodistas y de derechos humanos le han pedido al Estado nicaragüense información sobre ella. Debido a eso, la incluyeron en la lista de personas en situación de desaparición forzada, relató el diario La Prensa.

Los medios oficialistas no negaron que Tercero Castro se encuentre en casa por cárcel y tampoco hicieron referencia al allanamiento de su casa en julio del año pasado. En algo que se calificó como una entrevista editada, se le escuchó a la comunicadora decir: “Aquí estoy con mi madre, con salud. Estoy en casa. Desaparecida no estoy. Nunca lo he estado”.

Tercero Castro, alejada del periodismo por la represión, fundó Rincón de Fabi, un espacio de lectura y de intercambio de libros. Ella desapareció luego de que siete policías asaltaron su domicilio, según Reporteros Sin Fronteras. Hasta esta semana no se sabía nada de ella. Días antes a que apareciera en cámara, el régimen excarceló a otros cinco presos políticos, entre ellos el periodista Leo Cárcamo.

Frente a lo sucedido con Tercero Castro, la organización Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua aseveró que las acciones de la dictadura de Ortega y Murillo tienen el interés de mostrar “una imagen distinta a las violaciones de derechos humanos que continúa perpetrando”. A su parecer, “el caso de Fabiola es un ejemplo más del patrón de desaparición forzada del régimen. Mientras mantuvo oídos sordos a todas las demandas, nuestro afán por su bienestar y el de su familia nunca cesó. Su exhibición es solo una prueba de vida, y bajo ninguna circunstancia debe condicionar su libertad”.

¿Qué tiene que ver Estados Unidos con la exhibición de presos políticos en Nicaragua?

Meses atrás, la Embajada estadounidense en Managua hizo una campaña a favor de Tercero y Cárcamo, y le exigió al régimen una prueba de vida de los comunicadores, así como revelar sus paraderos.

El próximo 19 de noviembre, la Oficina del Representante Comercial estadounidense dará por concluida una fase de consulta pública de una investigación que llegó a la conclusión de que “las políticas, actos y prácticas” del régimen son “irrazonables y constituyen una carga o restricción” al comercio norteamericano, según la resolución emitida bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974.

Lo que la entidad llevará hasta el Despacho Oval son varias opciones: la expulsión de Nicaragua del tratado comercial DR-Cafta y la imposición de aranceles del 100 %, algo que afectaría a empresarios norteamericanos del sector textil, tabaco y café con intereses en el país centroamericano, y quienes han realizado un fuerte lobby para no ser golpeados por medidas semejantes, a pesar de las violaciones a los derechos humanos.

