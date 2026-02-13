Logo El Espectador
Mundo
América

Trump convoca a Milei, Bukele y líderes latinoamericanos afines a él para cumbre en Miami

Donald Trump reunirá a líderes latinoamericanos afines a sus políticas para fortalecer estrategia regional y seguridad, tras la captura de Nicolás Maduro.

Agencia EFE
13 de febrero de 2026 - 12:00 a. m.
Foto distribuida por la Presidencia de Argentina muestra a Javier Milei y Donald Trump posando en la conferencia CPAC.
Foto distribuida por la Presidencia de Argentina muestra a Javier Milei y Donald Trump posando en la conferencia CPAC.
Foto: AFP - HANDOUT
El presidente de EE. UU., Donald Trump, presidirá una cumbre regional con los mandatarios de Argentina, Javier Milei; de Bolivia, Rodrigo Paz; de Ecuador, Daniel Noboa; de El Salvador, Nayib Bukele; de Honduras, Nasry Asfura, y de Paraguay, Santiago Peña, el próximo 7 de marzo en Miami, confirmó a EFE un funcionario de la Casa Blanca.

Trump ha invitado a la cumbre a los líderes latinoamericanos con los que ha mostrado mayor afinidad política y diplomática desde su regreso a la Casa Blanca, y ha convocado el encuentro mes y medio después de ordenar la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, una operación que ha utilizado para enfatizar lo que denomina su reinterpretación de la ‘doctrina Donroe’ en la región.

Esta reformulación de la “doctrina Monroe” -concebida por Washington a principios del siglo XIX para establecer su preponderancia diplomática sobre las Américas- se ha convertido en una de las piezas clave de la nueva estrategia de seguridad nacional de la Casa Blanca.

Esta estrategia pasa, entre otras cosas, por eliminar a las organizaciones narcotraficantes con presencia en Latinoamérica y por contrarrestar la creciente influencia de China en toda la región.

Desde que volviera a la Casa Blanca en enero de 2025, Trump ha mostrado una gran cercanía con Milei o con Bukele, en planos que van desde lo económico a la inmigración.

A su vez, los Gobiernos de Daniel Noboa en Ecuador o Santiago Peña en Paraguay han mostrado su apoyo explícito a las políticas de la Administración Trump en Latinoamérica, incluyendo las ejecuciones sumarias de supuestos narcotraficantes en el Caribe o el Pacífico.

Le podría interesar: Dos buques de EE. UU. se chocaron durante maniobra en altamar y dejaron dos heridos leves

Trump también ha respaldado públicamente a Nasry Asfura como su candidato preferido en las recientes y controvertidas elecciones presidenciales en Honduras, y la llegada al poder de Rodrigo Paz en noviembre a Bolivia ha reforzado a su vez enormemente los lazos y la cooperación entre La Paz y Washington.

Por Agencia EFE

angela gómez Suárez(622)Hace 18 minutos
la mejor respuesta al emergente sátrapa Trump I ,Emperador de América y Rey del Planeta Tierra ,es que CHina y Rusia se retiren de la ONU.e inviten a otros países a hacerlo.
angela gómez Suárez(622)Hace 24 minutos
Similar a las "cumbres " del siglo XX : donde convergian: Batista,Somoza,Trujillo,Perón,ect.Latinoamericanos el emergente sátrapa , seguirá extendiendo su mandato soberano,para quien en un senil decandendia neuronal los países son sus colonias.El Gengis Kan de Trump,seguirá humillandonos y pisoteando nos y al que no se le arrodille sufrirá las terribles consecuencias de su insubordinación como.Venezuela ,Cuba.
