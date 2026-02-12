EE. UU. y Venezuela inician una asociación energética: el petróleo es prioridad

La líder chavista, Delcy Rodríguez, y el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, tras una reunión oficial en Caracas. Foto: EFE - MIGUEL GUTIÉRREZ

Venezuela y Estados Unidos establecieron una “asociación productiva a largo tiempo” en materia energética, y discutieron proyectos en petróleo, gas, minería y energía eléctrica, anunció Delcy Rodríguez, nueva líder chavista, junto al secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, tras sostener una reunión privada en Caracas el miércoles.

En el Palacio de Miraflores, sede del Gobierno venezolano, Rodríguez, quien no detalló el plazo acordado, dijo que se busca que la asociación entre Caracas y Washington “se convierta en motor de la relación bilateral, y que esa agenda energética sea productiva, efectiva y beneficiosa para ambos países”.

La líder chavista, quien indicó que ambas naciones han tenido relaciones energéticas durante un siglo y medio, señaló que trabajarán para que esa agenda “pueda avanzar sin dificultades y sin contratiempos”. También expresó que espera que ambos países superen sus diferencias a través de la diplomacia.

“Que sean el diálogo diplomático, el diálogo político, el diálogo energético, al cual estamos dando la bienvenida, los adecuados y pertinentes para que Estados Unidos y Venezuela asuman con madurez cómo seguir avanzando”, indicó la funcionaria, quien estuvo acompañada por la ministra de Economía y Finanzas, Anabel Pereira Fernández, y por el vicepresidente económico, Calixto Ortega.

Esta fue la primera visita que se dio de un alto funcionario de Washington tras el ataque militar de enero pasado, durante el que fue capturado Nicolás Maduro junto a su esposa Cilia Flores, en medio de las decisiones que ambos países están tomando para facilitar la inversión petrolera.

Wright llegó al palacio presidencial de Miraflores dos semanas después de una reforma de ley aprobada por el Parlamento venezolano que abre el sector petrolero a la inversión extranjera y después de que el Departamento del Tesoro estadounidense relajara las restricciones para que empresas del país norteamericano operen en la nación caribeña.

El funcionario aseguró que la Casa Blanca ha trabajado siete días a la semana para emitir licencias que permitan a las empresas invertir en Venezuela y que puedan comprar insumos, crear nuevos empleos, aumentar la producción petrolera y los ingresos por exportaciones. A la par, mencionó que las sanciones han sido “una restricción” para Venezuela y, sin dar cifras, comentó que si los estadounidenses y los venezolanos trabajan juntos, este año se puede aumentar “muchísimo” la producción de petróleo, gas natural y energía eléctrica.

En un comunicado fechado en Caracas, el Departamento de Energía estadounidense calificó como “histórica” la llegada de Wright, quien visitará algunos de los yacimientos petrolíferos del país, con la idea de “observar de primera mano cómo el histórico acuerdo energético entre Estados Unidos y Venezuela del presidente Donald Trump está impulsando la paz y la prosperidad”.

