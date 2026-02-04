La Embajada de EE. UU. en Cuba alerta a sus ciudadanos sobre protestas y apagones

Una mujer camina frente a un mural, en la ciudad de Matanzas, ubicada 100 km al este de La Habana (Cuba) Foto: EFE - Ernesto Mastrascusa

La Embajada de Estados Unidos en La Habana instó la noche de este martes 3 de febrero a sus ciudadanos en Cuba y a posibles viajeros a extremar precauciones, debido a que, según un comunicado oficial, el gobierno cubano estaría organizando protestas contra Washington. Además, se ha informado que a algunos ciudadanos estadounidenses se les ha negado la entrada al país.

En el mismo comunicado, la embajada advirtió que la isla enfrentará recortes “significativos” en el suministro eléctrico y de gasolina. Esta situación está relacionada con las recientes medidas de Estados Unidos para impedir la llegada de cargamentos de crudo venezolano a Cuba, según reportó Reuters.

El déficit crónico de combustible en la isla ha provocado un aumento de los precios de los alimentos y del transporte, además de severas interrupciones en los servicios básicos. Esta emergencia energética genera apagones de hasta 20 horas diarias en amplias zonas del país, lo que paraliza la producción industrial, el transporte de mercancías y la agricultura.

“Tomen precauciones conservando combustible, agua, alimentos y carga de teléfonos móviles, y prepárense para interrupciones significativas”, señaló la embajada de EE. UU. en su página web.

¿Qué está pasando entre Cuba y Estados Unidos?

Cuba enfrenta crecientes presiones por parte de Estados Unidos, intensificadas tras la captura del líder chavista Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en Caracas. Esta acción permitió a Washington tomar control del petróleo venezolano y prohibir su venta a La Habana, debilitando así al régimen cubano y agravando la crisis económica y energética de la isla.

El presidente Donald Trump advirtió que “Cuba va a fracasar muy pronto”, al señalar que Venezuela, su principal proveedor, ha dejado de enviar petróleo y recursos financieros. También amenazó con imponer aranceles a los bienes de países que suministren crudo a La Habana, según Reuters.

En la misma línea, el secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó durante una rueda de prensa, que los líderes cubanos deben elegir entre construir un “país real con una economía próspera” o continuar con lo que calificó como una “dictadura fallida”, lo que, según dijo, conduciría a un “colapso sistémico y social”. Rubio destacó la incompetencia del gobierno cubano y la pérdida de apoyos externos clave, como Venezuela.

El gobierno cubano respondió con un rechazo firme a las presiones de Estados Unidos, al que acusó de intentar “asfixiar” a la población mediante sanciones, amenazas y coerción económica.

Por su parte, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, calificó en medios cubanos que los aranceles impulsados por Trump contra proveedores de petróleo a la isla como “fascistas, criminales y genocidas”. Reafirmó, además, la disposición de su gobierno a dialogar, pero solo en condiciones de igualdad y sin aceptar dictados externos.

