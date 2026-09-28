Estos llamados sitios de "pink slime", muchos discretamente respaldados por grupos partidistas de ambos lados del espectro político, parecen estar impulsando una expansión de narrativas polarizadoras o falsas de cara a los comicios del 3 de noviembre.

The North Carolinian se presenta como un sitio informativo independiente, pero es uno de los cientos de portales partidistas que, según analistas, aparentan ser medios locales en estados clave para las elecciones legislativas de mitad de mandato en Estados Unidos.

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La era del "pseudoperiodismo" en EE. UU.: medios partidistas buscan inclinar las elecciones

Sus patrocinadores gastan cientos de miles de dólares en promocionar artículos en redes sociales, mientras los medios tradicionales afrontan dificultades financieras, despidos y bajos niveles de confianza pública.

El Senate Leadership Fund (SLF), un comité de acción política que dice estar "dedicado exclusivamente a proteger y aumentar la mayoría republicana en el Senado", lanzó The North Carolinian en julio, según la organización estadounidense NewsGuard, que analiza la fiabilidad de los sitios y contenidos en línea.

Si bien The North Carolinian reconoce haber sido "financiado por el SLF", afirma "no haber sido autorizado por ningún candidato ni equipo de campaña".

Sin embargo, el sitio está centrado en cuestionar la campaña de Roy Cooper, el candidato demócrata al Senado por este estado del sureste, y promover a su rival republicano, Michael Whatley.

Publica titulares como: "El balance catastrófico de Roy Cooper en materia de criminalidad" y "Whatley destaca la peligrosa permisividad hacia la criminalidad del demócrata Cooper".

Según NewsGuard, el SLF gastó entre USD 34.700 y USD 46.715 en promocionar artículos del sitio en plataformas de Meta hasta finales de agosto, con lo que obtuvo al menos 3,6 millones de visualizaciones.

El SLF no respondió a la solicitud de comentarios de la AFP.

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El dinero detrás de estos medios

Los medios "pink slime" (algunos sospechosos de utilizar herramientas de inteligencia artificial para producir sus artículos) se multiplicaron en los últimos años y superan en número a los sitios de periódicos estadounidenses.

NewsGuard identificó 1.179 medios de "pink slime", 21 de ellos lanzados este año. En comparación, solo 937 diarios siguen en actividad, según el proyecto de la Northwestern University sobre iniciativas de información local.

"Estos sitios de ‘pink slime’ pueden confundir a los lectores, que quizá ignoren sus intereses y los tomen por medios locales independientes, lo que puede erosionar la confianza en el periodismo entre personas de distintas tendencias políticas", afirmó Sam Howard, de NewsGuard.

Según NewsGuard, dos grupos de ‘pink slime’, One Nation, vinculado a la derecha, y American Independent, vinculado a la izquierda, gastaron conjuntamente al menos USD 801.500 en publicidad durante los primeros ocho meses del año para promocionar contenido en Facebook e Instagram.

El aumento de sus audiencias también podría tener consecuencias sobre los agentes conversacionales de IA, cada vez más utilizados para realizar búsquedas en línea, según algunos investigadores.

One Nation, afiliado al SLF, lanzó seis sitios que se presentan como portales independientes en estados cruciales para la contienda al Senado: Georgia, Alaska, Maine, Iowa, Ohio y Nuevo Hampshire, según el boletín independiente Popular Information.

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One Nation "produce propaganda que se hace pasar por periodismo", indicaba el boletín.

American Independent y One Nation no respondieron a consultas de la AFP.

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"Hacer creer" que es periodismo

El apodo "pink slime" alude a la pasta cárnica de color rosa fluorescente usada como aditivo por los fabricantes de alimentos.

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En la era de herramientas de IA baratas y ampliamente disponibles, producir y difundir este contenido, descrito como "pseudoperiodismo" por la Columbia Journalism Review, nunca ha sido tan fácil.

El año pasado, un estudio respaldado por el Instituto de Estudios Sociales y Políticos de la Universidad de Yale alertó sobre su creciente influencia y señaló que muchas personas suelen preferirlos frente a los medios tradicionales.

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"Estos sitios parecen recibir dinero de campañas o de operadores políticos y publican artículos sesgados o con alguna orientación, bajo el barniz de ser medios legítimos de noticias", prosiguió.

El auge del "pink slime" coincide con el rápido declive de los periódicos locales, muchos de los cuales han cerrado o han sufrido importantes reducciones de plantilla debido a dificultades económicas.

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El año pasado, la Universidad Northwestern identificó más de 212 condados, de unos 3.000 en Estados Unidos, como "desiertos informativos" por carecer de fuentes locales de noticias, como periódicos o radios públicas.

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