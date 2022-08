La historia tras el robo del diario íntimo de la hija de Joe Biden

Ashley Biden abrazando a su padre, el presidente Joe Biden, el año pasado. Al parecer, el esfuerzo por divulgar el diario de Ashley Biden también involucró a personas muy cercanas a Donald Trump. Foto: AFP - MANDEL NGAN

Dos personas de Florida se declararon culpables por el robo y la venta por 40 mil dólares en 2020 del diario íntimo de Ashley Biden, hija de Joe Biden, entonces candidato a la presidencia, reveló el New York Times.

El departamento de Justicia anunció las declaraciones de culpabilidad de Aimee Harris, de 40 años, y Robert Kurlander, de 58, en expedientes judiciales que se refieren a la víctima como la hija del “Candidato-1″.

Según la investigación del New York Times, Aimee Harris, madre soltera de dos hijos, se mudó en julio de 2020 a la casa que un exnovio tenía en arriendo en Delray Beach, Florida. Su exnovio le cobró poco porque sabía que ella pasaba por dificultades económicas, que no tenía dónde vivir y que a duras penas podía costear un abogado en el juicio por la custodia de sus hijos.

Harris se enteró de que Ashley Biden había vivido en esa casa pocos meses antes. Así, en agosto, Harris, afín a Donald Trump, llamó a su amigo Robert Kurlander, sobre quien pesa una condena por fraude federal emitida en los años 90, y le dijo que había encontrado el diario.

Los dos amigos pensaron que podían venderlo y, así, pagarle a los abogados de Harris por el juicio de custodia.

Kurlander contactó a Elizabeth Fago, una donante de Trump, y le mostró el diario. Fago pensó que el diario podría beneficiar la campaña. El 6 de septiembre de 2020, Fago llevó a los dos amigos a un evento de recaudación de fondos donde también estaba presente Donald Trump, Jr.

Un abogado de Trump Jr. informó que cuando su cliente supo que existía el diario, dijo que no estaba interesado en él y que lo correcto era informar al FBI. Sin embargo, el mismo abogado dijo después que esa versión podía ser imprecisa.

De acuerdo con los expedientes, la campaña de Trump -llamado el “Candidato-2″- rechazó comprar el diario, pero tres días antes, la hija de Fago le había informado sobre él a un grupo activista conservador.

El grupo, identificado como Proyect Veritas, ofreció a Harris y a Kurlander 40 mil dólares (20 mil para cada uno) y supuestamente los alentó a volver para robar otros efectos personales como archivos digitales, un teléfono móvil o fotos familiares que Ahsley Biden dejó en la casa de un amigo en Florida, dijo el Departamento.

Proyect Veritas, un grupo ultraconservador que se autodenomina periodístico y es conocido por su apoyo al multimillonario expresidente, reaccionó en un comunicado publicado en Facebook defendiendo su forma de reunir información como “ética y legal”.

Sin embargo, la información no se obtuvo mediante técnicas periodísticas, sino a través del engaño. El grupo no publicó los detalles del diario íntimo pero, de acuerdo con el New York Times, un miembro del grupo se comunicó con Ashley Biden semanas antes de la elección de 2020, se presentó con un nombre falso y le dijo que quería devolverle el diario. En realidad, su intención era engañarla y hacerle admitir que efectivamente se trataba de su diario personal.

La investigación del FBI se inició cuando el sitio web conservador National File publicó el contenido del diario robado, incluyendo detalles personales de la vida de Ashley Biden. National File afirmó haber obtenido los documentos de alguien del Proyecto Veritas.

En medio de la investigación, el FBI ha allanado las casas de tres miembros de Proyect Veritas, incluida la de su fundador.

Ashley Biden, en efecto, había escrito un diario el año anterior a las elecciones, mientras se recuperaba de un episodio de adicción a las drogas. Semejante revelación en época de campaña hubiera significado un posible hecho vergonzoso para el entonces candidato Joe Biden.

En octubre de 2020, justo antes de las elecciones presidenciales, otro de los hijos de Biden, Hunter, estuvo implicado en una filtración de documentos personales.

El departamento de Justicia dijo que Harris y Kurlander se acogieron a un acuerdo de culpabilidad que establece que devolverán el dinero recibido y cooperarán con las investigaciones en curso.

Cada uno enfrenta hasta cinco años de prisión con cargos de conspiración para transportar propiedad robada.

