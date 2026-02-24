La novia del Mencho fue clave en rastrear al líder del cartel, según las autoridades

Estados Unidos ofrecía una recompensa de USD 15 millones por "El Mencho", uno de los capos más buscados en el mundo. Foto: AFP - ALFREDO ESTRELLA

Para encontrar al capo mas buscado de Mexico, dijeron los agentes de seguridad, no siguieron el rastro del dinero ni el de las drogas. En su lugar, dijeron que siguieron a su pareja.

Fue ella, dijeron las autoridades, quien los condujo a la sierra boscosa del estado de Jalisco, a la cabana donde Nemesio Oseguera Cervantes —el lider de un cartel, conocido como el Mencho— se escondia desde al menos el viernes.

Con velocidad se puso en marcha un plan de alto riesgo para capturar al lider del Cartel Jalisco Nueva Generacion, un hombre considerado desde hace tiempo una de las figuras criminales mas despiadadas del pais, dijeron el lunes funcionarios mexicanos durante una conferencia de prensa.

La operacion culmino en un cruento tiroteo en el que murieron varios presuntos miembros del cartel y, el domingo por la manana, Oseguera estaba muerto tras resultar herido de gravedad en un enfrentamiento con las autoridades mexicanas, dijo el gobierno.

En cuanto se hizo publica la noticia de su muerte, Mexico estallo.

La asombrosa operacion parece ser una importante victoria en la nueva ofensiva de Mexico contra los carteles de la droga, que podria ayudar a reducir la presion del presidente Donald Trump, quien ha amenazando con ataques en Mexico contra los mismos grupos criminales. Pero tambien sumio al pais en el caos, ya que los grupos armados tomaron represalias en 20 de los 32 estados del pais. Atacaron a las fuerzas de seguridad, bloquearon carreteras e incendiaron supermercados, bancos y vehiculos. En total murieron al menos 62 personas.

Las lineas aereas y las companias de autobuses cancelaron rutas, lo que dejo atrapados a viajeros, entre ellos miles de turistas en destinos de playa como Puerto Vallarta, una importante ciudad turistica de la costa del Pacifico mexicano. Se les pidio que se refugiaran en el lugar mientras observaban las columnas de humo que salian de la ciudad.

El general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional de Mexico, describio con cierto detalle el relato del gobierno sobre la incursión durante la conferencia de prensa del lunes, con la voz entrecortada al hablar de las fuerzas de seguridad que perdieron la vida en las operaciones del domingo.

“Cumplieron su mision”, dijo. “¿Que es lo que se demostro? La fortaleza del Estado mexicano”.

El lunes por la tarde, el orden parecia haberse restablecido en gran medida en todo el pais.

En su conferencia matutina diaria, la presidenta de Mexico, Claudia Sheinbaum, dijo que los bloqueos en las carreteras habian sido despejados. Pero el ambiente seguia siendo tenso en algunas partes del pais. Las escuelas y los comercios permanecieron cerrados en algunas de las zonas mas afectadas, y muchos residentes se quedaron en casa.

“Lo mas importante, en este momento, es garantizar la paz y la seguridad de toda la poblacion, de todo Mexico”, dijo Sheinbaum.

Oseguera formo el cartel de Jalisco hace poco mas de 15 anos, tras separarse del cartel rival de Sinaloa. Las actividades del cartel incluyen el trafico de drogas, la extorsion, el secuestro y el trafico de migrantes, y Oseguera tenia fama de atacar a las fuerzas de seguridad y aterrorizar a las comunidades. El Departamento de Estado estadounidense ofrecio una recompensa de 15 millones de dolares por informacion que condujera a su detencion.

La muerte de Oseguera es la primera vez en los ultimos anos que el ejercito mexicano mata a un alto dirigente de un cartel en el pais.

La operacion comenzo el viernes, cuando funcionarios de inteligencia mexicanos siguieron la pista de un hombre cercano a una de las “parejas sentimentales” de Oseguera, como la describio el general Trevilla. Dijo que el hombre habia llevado a la mujer a ver a Oseguera a Tapalpa, estado de Jalisco, la ciudad colonial en la sierra cerca del bastion del cartel.

Al dia siguiente, la mujer abandono la cabana, pero Oseguera se quedo con su equipo de seguridad, dijo Trevilla. Las fuerzas especiales mexicanas empezaron entonces a planear su captura.

Se trasladaron a la pequena ciudad de Tapalpa el domingo temprano. Una vez que las fuerzas se hicieron visibles, Trevilla dijo que Oseguera huyo, mientras iniciaba un enfrentamiento entre los soldados y el equipo de seguridad del lider del cartel.

Sus socios tenian una “gran cantidad de armamento”, dijo Trevilla, senalando que las fuerzas armadas encontraron siete armas largas y dos lanzacohetes. “Fue un ataque muy violento”, anadio. Las autoridades mexicanas contraatacaron y ocho presuntos miembros del cartel murieron.

Las fuerzas especiales mexicanas rastrearon entonces a Oseguera y a otro grupo de sus socios hasta una zona boscosa cercana, dijo Trevilla. “Lo ubican oculto entre la maleza”, dijo el general.

El general Trevilla dijo que el grupo de Oseguera tenia un lanzacohetes que tambien se habia utilizado en 2015 para derribar un helicoptero militar en otro lugar del estado de Jalisco, que causo la muerte de nueve miembros de las fuerzas de seguridad que buscaban al lider del cartel. Dijo que las autoridades mexicanas les impidieron utilizarlo esta vez, pero que los socios de Oseguera consiguieron danar un helicoptero militar cercano, que realizo un aterrizaje de emergencia.

Cuando ambas partes intercambiaron disparos, Oseguera y dos de sus guardias resultaron gravemente heridos. Finalmente, las fuerzas de seguridad encontraron al grupo y lo trasladaron en helicoptero.

Pero Oseguera y sus dos guardias murieron mientras eran trasladados a un centro medico de Guadalajara, dijo Trevilla. Sus cuerpos fueron finalmente enviados a Ciudad de Mexico.

Durante la conferencia de prensa del lunes, Sheinbaum recordo en voz baja a Trevilla que no diera muchos detalles sobre la informacion de inteligencia relativa a Oseguera y su circulo cercano. El general senalo que, aunque las autoridades mexicanas encabezaron la informacion sobre el socio de Oseguera y su equipo, la informacion adicional proporcionada por las autoridades estadounidenses ayudo a determinar su ubicacion exacta.

“Hemos fortalecido mucho esa relacion con el Comando Norte de los Estados Unidos, y es importantisimo ese intercambio de informacion”, dijo, refiriendose al mando militar de Estados Unidos en America del Norte.

En total, las autoridades mexicanas dijeron que habian detenido a 70 personas y que habian muerto 34 presuntos miembros de carteles en el caos desatado el domingo por distintas partes del pais, mientras que 25 miembros de la guardia nacional estaban entre los fallecidos. Los medios de comunicacion mexicanos informaron de que una civil que perdio la vida era una mujer embarazada que habia quedado atrapada en un tiroteo.

Antonio Morales Diaz, alcalde de Tapalpa, dijo en una entrevista el lunes que no sabia que el lider del cartel se alojaba alli. La localidad es un destino turistico para quienes buscan una escapada a una cabana o practicar senderismo en el bosque, dijo.

Morales Diaz dijo que hacia las 7 a. m. del domingo se percato de la presencia de siete helicopteros, dos drones y una avioneta, por lo que se puso en contacto con las autoridades estatales para averiguar que estaba ocurriendo. Dijo que en ese momento no sabia que se trataba del operativo militar contra Oseguera.

“Resulta impresionante esta situacion”, dijo, y senalo que su municipio todavia tenia cuatro carreteras bloqueadas por escombros y vehiculos quemados al mediodia del lunes. “No nos gusta y no quisieramos que hubiera ocurrido algo asi en nuestro municipio, pero son cosas que están fuera de nuestro alcance”.

